La dura denuncia de Tamara Báez a L-Gante por deudor alimentario: cuánto dinero le pasa por mes

Embed

“Elian le pasa 700 mil pesos por mes”, contó el periodista sobre el monto acordado entre las partes pero que el cantante no estaría cumpliendo en el último tiempo. Esto le traerá un dolor de cabeza al artista en caso de querer salir nuevamente del país por lo que tendría que regularizar la situación en el corto plazo.

Antes de viajar a Europa para su gira musical donde se encontró con Wanda Nara en España, L-Gante hablaba con el programa A la tarde (América Tv) y decía no estar al tanto del reclamo de su ex y madre de su hija por una deuda por la cuota alimentaria de su hija Jamaica.

“No estoy al tanto de nada. Tamara no me dijo nada, el abogado no me dijo nada. Mientras tanto, yo cumplo con el reglamento que está de acuerdo ahora. Cuando me digan que tenga que cumplir con otra cosa, con otro monto a pagar, yo estoy dispuesto”, comenzó diciendo Elian Valenzuela.

En tanto, Tamara Báez viajó junto a su novio Thiago Martínez y su pequeña hija Jamaica a las paradisíacas playas de Punta Cana, México, y compartió un firme descargo ante las críticas que recibió en las fotos sobre su físico.

“Sí, estoy gordita. Los cuerpos cambian y la sonrisa y la vida también. Hoy con 26 años, estoy agradecida y viviendo cosas que siempre imaginé, pero las veía muy lejos. Les deseo que logren todo lo que se propongan, al igual que yo. Siempre por y para los míos. Un cumpleaños de casi todos ellos, pero feliz de estar con mi familia pequeña que formé", aseguró la influencer molesta al observar esa clase de comentarios en la virtualidad.

l-gante deudor alimentos tamara baez

Las fotos del viaje de Wanda Nara a España para ver a L-Gante

La empresaria Wanda Nara viajó sorpresivamente a España donde se encontraba el cantante L-Gante haciendo su gira musical y se conocieron las primeras imágenes desde las redes sociales tras separarse en abril de este año.

La empresaria ya está en España junto a L-Gante y desde sus historias de Instagram compartió su arribo a la ciudad de Madrid y luego su viaje a Málaga, donde el cantante tiene fecha de show.

l-gante en españa con wanda nara

Wanda Nara comentó el posteo de Elian Valenzuela en Instagram antes de encontrarse con él en persona : “Pegale suave turrito que orgullo te amo“, comentó la mediática en Instagram con un claro guiño buena onda a Elian Valenzuela con una imagen de él durante un show mirando a su público.

Por su parte, Elian subió una imagen de varias copas preparadas para agasajar a quienes iban a visitarlo. "Esperando que lleguen los invitados", expresó en la postal nocturna con las estrellas de fondo. Una de esas personas, claro, es Wanda Nara.