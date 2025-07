El desesperado llamado de Pampita a Martín Pepa por la reconciliación: "Llorando..."

“Que por favor lo deje de llamar y respete la decisión, que él no va a modificar. Punto final. No hay vuelta para Martín Pepa y Pampita. No hay reconciliación”, expresó el panelista, dejando boquiabiertas a sus compañeras.

Gustavo concluyó reafirmando su información: “Está decidido y obviamente le pregunto a mi fuente, y con esto cierro, que no le fue infiel a Pampita. Pero sí que ya tenía algunas mujeres cocinadas. Perdón, son palabras textuales del entorno de Martín Pepa”.

Pampita sorprendió al mostrarse con Benjamín Vicuña tras su separación

A menos de un año de haber hecho público su romance, Pampita y Martín Pepa se separaron, según informó el periodista Gustavo Méndez en Mujeres Argentinas (El Trece). La noticia sorprendió al círculo cercano de la modelo, ya que hasta hace pocos días ambos compartían muestras de cercanía en sus redes sociales.

Luego de la ruptura, la modelo viajó con sus hijos a la Patagonia, donde coincidió con su ex pareja, Benjamín Vicuña. La presencia de ambos en el mismo lugar generó curiosidad, aunque lo cierto es que el actor llegó acompañado por su novia, Anita Espasandín, con quien mantiene una relación desde hace varios meses.

Pampita aprovechó el viaje para tomarse unos días de descanso y disfrutar de la nieve en Villa La Angostura, en la provincia de Neuquén. Según se supo, eligió ese destino porque lo visita con frecuencia y suele encontrar allí tranquilidad junto a su familia. Por su parte, el actor chileno también optó por esa localidad para compartir tiempo con sus hijos y su actual pareja.

En su cuenta de Instagram, la modelo compartió imágenes de su estadía en el sur junto a Ana, la hija que tuvo con Roberto García Moritán, y también con Beltrán y Benicio, los hijos que comparte con Vicuña. Se los vio abrigados, disfrutando de actividades al aire libre y rodeados de nieve.

En esa misma red social, el actor publicó algunas postales de sus actividades en la Patagonia. Se lo vio esquiando en el Cerro Bayo, uno de los centros de esquí más destacados de la región, muy frecuentado por celebridades y familias durante la temporada invernal.

pampita vicuña

El mensaje del ex Gran Hermano Martín Pepa a Pampita

Después de ocho meses de relación, Pampita y Martín Pepa se separaron. Aunque en un principio se apuntó a la distancia geográfica —él reside en Estados Unidos y ella en Argentina— como uno de los motivos de la ruptura, en los últimos días también comenzaron a circular versiones sobre la posible aparición de una tercera persona.

En medio de estos rumores, quien volvió a llamar la atención fue el otro Martín Pepa, el recordado ex participante de Gran Hermano que ganó notoriedad por haber comprado 15 kilos de lechuga durante una de las compras semanales para la casa. Con su clásico sentido del humor, el ex GH aprovechó la coincidencia de nombres y lanzó un mensaje irónico en redes sociales.

"Se entiende, Pampita no conoció al verdadero", escribió en su cuenta de X (ex Twitter), acompañado por el emoji de una carita sacando la lengua.

La ocurrencia no pasó inadvertida y varios usuarios celebraron su comentario con respuestas cargadas de humor. “Prepara esas lechugas que entrás”, “Si se llegó a hacer un tatuaje con el nombre ya corrés con ventaja” y “Eso le pasa por aceptar copias jaja” fueron algunas de las reacciones más destacadas.

Cabe recordar que el año pasado, cuando la modelo fue vinculada sentimentalmente con Pepa tras su separación de Roberto García Moritán, se generó una confusión entre el polista y el ex participante del reality. El malentendido no solo se debió a que comparten el mismo nombre, sino también a que ambos son oriundos de La Pampa, lo que alimentó aún más la confusión inicial en redes sociales.