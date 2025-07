El video con el que explicaron el trasfondo de por qué Pampita y Martín Pepa terminaron

image

En el clip, de un evento del verano pasado al que fueron juntos, se observa a la pareja caminando junta durante; él, Martín, avanza unos pasos por delante. Pampita lo sigue al costado. Ambos posan para una foto, pero según la experta, algo no cuadra. “Fíjense: no la mira, no la toca, no la registra. Él va caminando adelante, ella al costado. Posa para la foto sin ningún tipo de interacción real”.

Para la especialista, estos detalles no son menores, y marcan patrones que —dice— se han repetido en anteriores relaciones de la modelo.

Más allá de las palabras, lo que más peso tuvo en el análisis fue el lenguaje corporal. Según la profesional, ese video deja en evidencia una desconexión que va mucho más allá de lo físico.

“Mi recomendación como psicóloga: no te quedes en una relación con una persona que no te registra. Porque si no te registra acá, tampoco va a registrar ni lo que pensás, ni lo que sentís, ni lo que querés, ni cuáles son tus deseos”.

“Va a ser muy difícil construir algo a largo plazo partiendo desde ahí. Como siempre digo: aprendan a observar el lenguaje corporal. El cuerpo no miente”, indicó.

"Miren que este video es de cuando estaban en una relación, ¿eh? No es de ahora que ya están separados”, remató la psicóloga.