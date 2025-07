La noticia que hizo quebrar al aire a Nazarena Vélez tras el escándalo con Evelyn Von Brocke

Y agregó al ver a su compañera lllorando al instante: “No te pongas mal, Naza, te dan la razón. La que habla en el mensaje es la contadora, y dice: ‘Nazarena no debe nada en Actores a Evelyn, está todo pago’”.

“Imagino que Evelyn ahora sí te va a pedir unas disculpas por la mala intención o por el malentendido, como quieran decirlo, ya que habló tanto de lo malo ahora correspondería si lo dice Actores”, observó el periodista al dar esta información y del accionar que debería tener la panelista con la actriz tras el escándalo que se generó.

Nazarena Vélez se mostró movilizada por toda la situación y sólo se limitó a decir: “Lloro porque todo este tema me duele, todo me sensibiliza, pero ya está", concluyó entre lágrimas.

nazarena velez lam 2

Georgina Barbarossa criticó fuerte a Evelyn Von Brocke tras su reclamo a Nazarena Vélez: "De cuarta"

Georgina Barbarossa le envió un mensaje a Ángel de Brito en medio de la fuerte polémica que se desató al aire en LAM (América Tv) entre Nazarena Vélez y Evelyn Von Brocke por una supuesta deuda de la actriz con la periodista del pasado.

La conductora de Telefe salió a bancar a Nazarena pese a algunas diferencias que tuvieron, a través de un audio que le envió a Ángel de Brito y que autorizó a que pase al aire.

"Me está escribiendo un montón de gente y hay un llamado que me sorprendió que es el de Georgina Barbarossa que me mandó un audio, está indignada con la actitud de Evelyn", dijo el conductor.

Y compartió el audio de Georgina en cuestión: “Ángel estoy viendo y sinceramente me parece re injusto porque Nazarena no le debe un peso a nadie y se rompió el alma haciendo gira por todo el país para pagar las deudas”.

“Trabajó como una bestia para pagar las deudas porque ya sabemos todos lo que pasó con Fabián (Rodríguez), que fue una tristeza para Nazarena y para todos los que queríamos muchísimo a Nazarena, a toda la familia, y a todos los que queríamos muchísimo a Fabián”, siguió la animadora.

“Entonces, hacer esto después de 10, 12 años, me parece de cuarta, porque Nazarena es una persona honesta, no le ve un peso a nadie y me consta, ¿ok?”, finalizó contundente bancando fuerte a Nazarena Vélez en la polémica con Evelyn Von Brocke.