Beto Casella plantó a Bendita antes de salir al aire y se conocieron los picantes motivos de su furia

Embed

“Ya venía con conflictos desde el año pasado, varios, es la estrella de ese canal y hoy abandonó su propio programa", indicó el periodista.

Y profundizó sobre el malestar de Beto Casella sobre algunas situaciones que ocurrieron en El Nueve: "Me lo contaba él cuando estaba en Bondi que viene con varios conflictos con el canal porque no lo promocionaban, que las redes del canal eran una porquería, que no le deban pelota, se sentía medio destratado, y lo hizo público él".

"Le pasó por segunda vez que alguien del programa quiere entrar con su auto a la cochera y los de seguridad le dicen: 'no fuera'”, señaló Ángel de Brito sobre la bronca de Casella ante la reiteración de estos inconvenientes.

Y cerró sobre el arrastre de la situación que tiene incómodo al conductor en el canal: "La otra vez había pasado con Rocío Marengo. Esta persona estaba yendo habitualmente. Como Vagoneta (Rodrigo Rodríguez) no pudo entrar y hubo bolonqui, Beto Casella dijo: 'chau, hagan el programa ustedes'. Se fue a la mier.. cosas que pasan".

edith hermida al frente de bendita ante la ausencia de beto casella por su furia

Beto Casella tomó partido en la polémica entre Susana Giménez y Graciela Alfano

Beto Casella se la jugó en el conflicto entre Susana Giménez y Graciela Alfano, defendiendo a la actriz y cuestionando fuerte a la diva de los teléfonos, en medio de la guerra por el famoso tapado de piel que lució María Julia Alsogaray en la década del 90 en la tapa de la revista Noticias.

"Hay una guerra de egos entre personas con trayectoria. El quilombo lo arma Susana. Ese monólogo que le dedicó a Alfano, llamándola piojosa, muerta de hambre... Es una Susana irreconocible, para mal. Está mala, enojada todo el tiempo", dijo el conductor en diálogo con el equipo de A La Tarde (América TV).

Luego habló de la 'soledad' de Susana Giménez y de la falta de afecto que habría recibido: "Está en un momento de la vida en el que debería estar disfrutando en Punta del Este, en su chacra, invitando amigos. Por ahí le quedan pocos. Si con el Negro no anda bien, con sus hijas tampoco, con el resto de las figuras contemporáneas no se lleva, con Moria nunca se quiso, con Alfano tampoco… Ni el peluquero le queda. Con Mirtha, nunca se sabe", sentenció Beto Casella.

Y cerró picante sugiriendo que la famosa animadora nunca tuvo verdaderos amigos a lo largo de su carrera profesional ni en su vida personal: "A cierta edad, uno tiene el entorno que se merece o supo construir. Algo le pasa, si no, no saldría con tantos insultos y exabruptos. Capaz tiene que ver con esta Alfano espléndida", observó picante.