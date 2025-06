Robertito Funes sufrió un brutal ataque, identificó al agresor y lo expuso en redes

posteo 2 robertito funes.jpg

Robertito Funes denunció un acto de vandalismo: “Me embadurnaron la camioneta con merde de perro”

Robertito Funes Ugarte volvió a ser noticia tras relatar un nuevo episodio de violencia urbana. Luego de haber denunciado días atrás que fue agredido por “trapitos” por negarse a darles dinero, ahora reveló que sufrió un acto de vandalismo en su camioneta a la salida de los estudios de LN+.

El hecho ocurrió mientras el periodista se encontraba cumpliendo con sus tareas laborales. “Salí de LN+ y me habían embadurnado la puerta del conductor con merde de perro", contó en el ciclo Pasa Montagna, que se emite por Radio Rivadavia. Visiblemente molesto, aseguró: "Sabían que era mi camioneta".

Funes relató que al salir del canal se encontró con la desagradable sorpresa y recurrió de inmediato a pedir ayuda. “Estaba la policía en la puerta del canal y le dije al chico que me vino a limpiar, que me buscara la cámara de seguridad para ver quién fue. No sé si esto fue un aviso, pero lo que está pasando es muy grave”, advirtió, dejando entrever que se sintió amenazado por lo sucedido.

Sin filtro, el comunicador también especuló sobre el posible autor del hecho y lanzó una frase que generó revuelo: “Seguro fue alguna vieja chancluda kirchnerista que pasó por ahí”, disparó, mezclando el acto vandálico con una crítica política sin pruebas.

Robertito Funes 2.jpg

Robertito Funes fue insultado por trapitos y respondió con firmeza

Robertito Funes volvió a estar en el centro de la escena tras vivir un tenso y desagradable momento mientras circulaba en su auto por la avenida General Paz. El periodista frenó en un semáforo y fue abordado por un grupo de trapitos que le exigieron dinero. Al negarse, recibió una catarata de insultos, muchos de ellos con fuertes connotaciones personales y homofóbicas.

“Primero, como no veían quién manejaba, me tiraban chorros de agua. Uno se asoma, me reconoce y me empieza a pedir que lo ayude. Justo abre el semáforo y arranco, ahí empezó a insultarme”, relató Robertito en el programa A la Barbarossa (Telefe), donde habló del episodio que ya había empezado a viralizarse en redes sociales. Y es que los propios trapitos grabaron parte de la secuencia y difundieron su versión de los hechos.

Lejos de dejarse intimidar, el conductor de La noche de los ex Gran Hermano decidió enfrentar a los agresores. “Ahí no me gustó, puse balizas y me bajé con el celular. Ellos tenían uno mejor que el mío, se los puedo asegurar”, ironizó Funes, haciendo referencia al momento en el que uno de los hombres lo siguió hasta otro semáforo, incluso con su hijo.

La situación escaló hasta tal punto que tuvo que intervenir la policía. Según relató el propio periodista, los agresores fueron detenidos, aunque poco después quedaron en libertad. Para sorpresa de Funes, al cabo de unas horas se encontró con que los mismos hombres habían publicado en redes sociales el video del enfrentamiento, acompañado de una versión completamente distinta a la que él había contado en televisión.

“La verdad es que me han dicho tantas cosas que no recuerdo, pero bueno. No fue ni más ni menos que lo que vive cualquier persona que maneje a diario por la Ciudad”, reflexionó Funes desde el móvil del programa de Georgina Barbarossa, tomándose el mal trago con una notable dosis de calma y resignación.