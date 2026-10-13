Se viralizó el mensaje sobre los suegros que Julieta Prandi leyó horas antes de separarse de Emanuel Ortega

La oyente también explicaba que llevaba seis años en pareja y que ya no sabía cómo plantearle a su novio que prefería dejar de acompañarlo a esas reuniones. “Estamos juntos hace seis años con mi pareja y no sé cómo decirle a mi novio que vaya él solo, que yo ya no quiero ir. Me aburro. Son dos señores de sesenta años con los que no tengo nada de qué hablar. Termino yendo y estando con el celular. Todo es un embole, nos terminamos quedando horas. No pasa nada interesante y mi pareja me dijo que no da que esté con el celu cuando voy ”.

A partir de ese testimonio, sus compañeros Anabella Di Francesco y Santiago Calzarotto debatieron sobre cómo afrontar ese tipo de situaciones. Prandi también aportó su mirada y expresó: “Sí, quiero ir al cine, no sé, cualquier cosa. Pasar el día en otro lado”.

La conversación giró en torno al desgaste que pueden generar los compromisos familiares y la incomodidad de participar en encuentros donde no siempre hay afinidad. Aunque se trataba de una historia enviada por una oyente, el momento cobró otra dimensión tras conocerse la separación de la conductora.

Cómo está Julieta Prandi

Julieta Prandi atraviesa días de introspección tras su separación de Emanuel Ortega y decidió tomarse un tiempo para sí misma. En medio de la repercusión que generó la noticia, la modelo se ausentó de su programa en La 100 para disfrutar de unos días de descanso que tenía pendientes y alejarse por un momento de la exposición.

En ese contexto, Marina Calabró habló con PrimiciasYa (América TV) y compartió el mensaje que recibió de Prandi, en el que la conductora dejó entrever su necesidad de bajar el ritmo y priorizar su bienestar.

“No me confirmó lo de las vacaciones, pero me lo dio a entender. Hablé anoche y me dijo: ‘Gracias de corazón. Necesito aislarme y descansar’ ”, contó Calabró sobre la respuesta de la modelo, que por estos días busca tranquilidad en medio de un momento personal que despertó gran interés.