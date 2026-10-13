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Se supo quién es la tercera en discordia entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega: "Vive con Ana Paula Dutil y..."

La escandalosa separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega sumó un nuevo capítulo tras conocerse detalles inesperados sobre una mujer que quedó en el centro de la polémica.

13 oct 2026, 17:52
julieta prandi y emanuel ortega
julieta prandi y emanuel ortega

A menos de un mes de haberse casado, Julieta Prandi anunció su decisión de ponerle fin al matrimonio con Emanuel Ortega y una frase de su comunicado en redes sociales encendió las especulaciones. La referencia a ciertos acuerdos que no serían negociables abrió la puerta a distintas interpretaciones y, con el correr de las horas, comenzaron a circular versiones sobre un posible episodio que habría profundizado la crisis.

En medio de ese escenario, el programa Intrusos (América TV) aportó información sobre una mujer que habría quedado involucrada en la polémica. Según trascendió en el ciclo, se llamaría Mariana y mantendría un vínculo de amistad con la familia Ortega. Sin embargo, los detalles que se conocieron después alimentaron todavía más las dudas sobre lo sucedido entre la modelo y el cantante.

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De acuerdo con el relato que compartió Paula Varela, el episodio habría tenido lugar en el estudio de grabación de Emanuel, donde él habría coordinado un trabajo con esta mujer. Siempre según esa versión, Prandi se habría presentado en el lugar y habría protagonizado una fuerte escena, en medio de sospechas sobre lo que estaba ocurriendo. “Hace tus cuentitos que te quiero escuchar. Acá hay olor a algo raro, qué está pasando Emanuel”, habría sido el reclamo que la modelo lanzó a los gritos, de acuerdo con la panelista.

Por su parte, Daniel Ambrosino sumó información que permitió reconstruir parte de la historia. "Me dicen que Mariana vive con Ana Paula (Dutil) en Barrio Parque. Que esa casa era la que alquiló a Benjamin Vicuña", contó el periodista, al aportar nuevos datos sobre la mujer mencionada en las versiones que circulan alrededor de la ruptura.

La identidad que faltaba llegó de la mano de Camilo García, quien señaló que se trataría de Mariana Marx. Además, el panelista recordó que el año pasado publicó un libro titulado "La risa más triste", un dato que permitió ponerle nombre a la persona que había comenzado a aparecer en las distintas versiones televisivas.

Qué contó Yanina Latorre sobre la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Yanina Latorre decidió involucrarse de lleno en la polémica por la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega y reveló detalles que, hasta ahora, otros periodistas no se habían animado a mencionar. "Tengo el cuento completo de la separación. Que es la segunda, hace poco tuvieron una crisis, Emanuel y Julieta se separaron por celos de ella. Incluso, a él le presentaron una chica, que no prosperó. Y volvió con Julieta", aseguró.

La comunicadora, además, rememoró que tiempo atrás había manifestado sus dudas sobre la relación y que sus sospechas no habrían estado tan alejadas de la realidad: "Es raro lo de Prandi. Duraron nada, y en la última nota ella decía que yo deliraba, parece que no. Estaba todo mal". En ese contexto, también cuestionó la rapidez con la que la pareja decidió casarse, a pesar de los conflictos que aparentemente arrastraban: "Se casaron... Todo muy rápido. Y ahora se separaron de nuevo".

Por otro lado, Yanina expuso que existen distintas interpretaciones sobre los motivos que llevaron a la ruptura, dependiendo de quién relate los acontecimientos. "Si hablás con el entorno de él, ella es tóxica y exagera situaciones", sostuvo, al explicar que las personas cercanas al cantante tendrían una mirada opuesta a la versión que trascendió a través del comunicado de la modelo.

Finalmente, la panelista compartió en sus historias de Instagram la información más contundente sobre el conflicto y sumó una nueva hipótesis a la polémica: "En cambio Julieta, sostiene que él le habría sido infiel".

De esta manera, la supuesta infidelidad de Emanuel Ortega quedó en el centro de las versiones sobre la separación, como el motivo que Prandi señalaría para ponerle punto final a una relación de seis años, apenas 27 días después de celebrar su casamiento.

     

 

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