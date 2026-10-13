Se supo quién es la tercera en discordia entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega: "Vive con Ana Paula Dutil y..."

La identidad que faltaba llegó de la mano de Camilo García, quien señaló que se trataría de Mariana Marx. Además, el panelista recordó que el año pasado publicó un libro titulado "La risa más triste", un dato que permitió ponerle nombre a la persona que había comenzado a aparecer en las distintas versiones televisivas.

Qué contó Yanina Latorre sobre la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Yanina Latorre decidió involucrarse de lleno en la polémica por la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega y reveló detalles que, hasta ahora, otros periodistas no se habían animado a mencionar. "Tengo el cuento completo de la separación. Que es la segunda, hace poco tuvieron una crisis, Emanuel y Julieta se separaron por celos de ella. Incluso, a él le presentaron una chica, que no prosperó. Y volvió con Julieta", aseguró.

La comunicadora, además, rememoró que tiempo atrás había manifestado sus dudas sobre la relación y que sus sospechas no habrían estado tan alejadas de la realidad: "Es raro lo de Prandi. Duraron nada, y en la última nota ella decía que yo deliraba, parece que no. Estaba todo mal". En ese contexto, también cuestionó la rapidez con la que la pareja decidió casarse, a pesar de los conflictos que aparentemente arrastraban: "Se casaron... Todo muy rápido. Y ahora se separaron de nuevo".

Por otro lado, Yanina expuso que existen distintas interpretaciones sobre los motivos que llevaron a la ruptura, dependiendo de quién relate los acontecimientos. "Si hablás con el entorno de él, ella es tóxica y exagera situaciones", sostuvo, al explicar que las personas cercanas al cantante tendrían una mirada opuesta a la versión que trascendió a través del comunicado de la modelo.

Finalmente, la panelista compartió en sus historias de Instagram la información más contundente sobre el conflicto y sumó una nueva hipótesis a la polémica: "En cambio Julieta, sostiene que él le habría sido infiel".

De esta manera, la supuesta infidelidad de Emanuel Ortega quedó en el centro de las versiones sobre la separación, como el motivo que Prandi señalaría para ponerle punto final a una relación de seis años, apenas 27 días después de celebrar su casamiento.