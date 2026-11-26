La picante respuesta de Rodrigo Lussich a Nico Occhiato por las críticas a su serie

Ante la polémica instalada, Rodrigo Lussich decidió responder a los mensajes virtuales de Nico Occhiato desde el piso del ciclo de espectáculos de América Tv.

"Que tenga repercusión no significa que esté buena en todo caso a algunos les gustará y a otros no. No hay por qué enojarse con quienes les gusta o consagraciarse con los que sí y él publicó irónicamente que la serie era malísima y agradecía tanta difusión", comenzó el conductor.

Y agregó: "La verdad que es para sufrirlo (las críticas en X) no las leas Nico. Su comunidad está en Instagram y en TikTok seguramente. Llamate contento querido, si al negocio le sirve es lo único que importa porque vos para los negocios sabes como nadie y la verdad me saco el sombrero".

"Puede ser un éxito y puede ser mala o floja también. Como negocio es un negoción y ojalá hagan 20 temporadas. Él necesita sentirse muy importante. Hay en él una actitud lo que un psicólogo llamaría un pasivo agresivo, es una persona que cree que no dice nada pero te la manda. Ese tipo de personalidades son para tenerles cuidado", cerró firme Lussich.

En esa línea, Paula Varela también cuestionó la postura de Nico Occhiato, molesto ante las críticas a las serie: "¿Por qué tiene uno la soberbia de creer que uno lo que hace tiene que estar siempre bien y todo tiene que ser aplaudido? Tal vez esperaba algo más formado o con un sustento más fuerte, los guiones me pareció lo más flojo. No se puede ser tan soberbio, no le suma esos comentarios tan herido y enojado cuando se puede tomar una crítica constructiva".