Luego, el cronista quiso saber si le había resultado incómodo compartir la celebración con Eugenia Suárez, teniendo en cuenta las diferencias que existen entre ambos. Sin embargo, el artista se mostró tranquilo y buscó bajarle el tono a la situación.

“Es un lugar muy especial, muy bonito. Son amigos que quiero mucho... y nunca va a ser incómodo estar en el cumpleaños de amigos que uno quiere tanto. Somos adultos”, respondió con contundencia.

Por otra parte, cuando le consultaron si durante el encuentro había tenido oportunidad de conversar con la actriz sobre cuestiones relacionadas con sus hijos, Benjamín prefirió mantener la intimidad familiar al margen de la exposición pública. “Esas cosas se hablan en privado”, sentenció.

Finalmente, en medio de las distintas polémicas que involucran a China Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara, y las repercusiones que también alcanzan a los menores, el actor se refirió a su decisión de permanecer en Argentina, cerca de sus hijos.

“El tiempo acomoda algunas cosas. Estar en Argentina no es ningún esfuerzo, es lo que corresponde, con mis hijos, con mis cosas. En Chile me dicen ‘tenés que estar acá’. Pero acá tengo lo más importante, que son mis hijos”, concluyó.

Cuál fue el duro mensaje de Benjamín Vicuña a la China Suárez por sus hijos en medio de su tremenda pelea con Wanda Nara

La polémica entre Benjamín Vicuña y la China Suárez sumó un nuevo capítulo en medio del escándalo que también tiene como protagonistas a Wanda Nara y Mauro Icardi. En las últimos días, el actor chileno realizó una publicación en sus redes sociales que no pasó inadvertida y despertó distintas interpretaciones sobre su relación con su expareja.

El artista compartió una tierna imagen de Amancio, el hijo de seis años que tuvo con la actriz, mientras disfrutaba de un partido de fútbol. Sin embargo, más allá de la postal familiar, hubo un detalle que rápidamente captó la atención de sus seguidores: el nene lucía una camiseta deportiva con el apellido “Vicuña” estampado en la espalda.

El gesto adquirió especial relevancia porque apareció semanas después de una controversia vinculada justamente con los apellidos de los hijos de la actriz. Si bien Vicuña no realizó ningún comentario ni hizo referencia directa a su expareja, la elección de la camiseta volvió a poner el tema en el centro de la escena.

El conflicto se había desatado cuando trascendió que la China Suárez había solicitado unos sellos escolares personalizados para sus hijos con la inscripción “V. Suárez”. La decisión generó cuestionamientos y especulaciones sobre una posible intención de darle menos relevancia al apellido paterno.

En aquel momento, Paula Varela había revelado en los medios cómo habría caído la situación en el entorno del actor chileno.

“Los sellos los pide con V. Suárez. ¿Por qué así y no Vicuña? Hay una idea, por gente en común con la que hablé, que esto molestaría a Benjamín”, explicó la periodista.

Además, aclaró que no se trataba de una intención de modificar legalmente la identidad de los menores: “No es que se los quiere sacar o sacarlo legalmente, pero en el colegio el sello va como V. Suárez. El apellido de Eugenia y el de Vicuña disminuido a una V”.

Por otra parte, trascendió que la filtración de esa información privada habría provocado el enojo de la China, quien habría decidido iniciar acciones contra la emprendedora que difundió el episodio.