Separados y enfrentados: la frase de El Polaco que hizo explotar a Barby Silenzi

“La verdad, malísima la nota por todo lo que dijo, porque estábamos juntos, súper bien. Habíamos tenido una charla re linda. No sé por qué va y da esa nota. Obviamente, está todo mal de vuelta, lamentablemente”, agregó.

En comunicación con Ciudad Magazine, la bailarina también expuso: “No le voy a bancar que después de tan linda charla, tan lindos días y del cumple en familia diga las cosas que dijo. La verdad, estoy súper triste y desilusionada”.

Por último, se refirió a la situación: “Estábamos juntos, no puede decir que estábamos separados. Yo no soy una nenita para usar, boludear, con esas cosas”.

barby silenzi.png

El Polaco reveló la verdad de lo sucedido con Dalila tras su separación de Barby Silenzi

Un nuevo escándalo sacude a El Polaco y Barby Silenzi luego de que se viralizara una imagen del cantante a los besos con Dalila, la reconocida artista de música tropical.

“El jueves cumplió años El Polaco, lo pasó solo sin Barby y el viernes fue a Café La Humedad a hacer un show y ahí estaba Dalila y se la chapó en el escenario, me lo cuentan todas las fanáticas”, reveló Paula Varela.

Aunque el músico y la bailarina están separados desde comienzos de 2025, lo cierto es que recientemente volvieron a mostrarse juntos durante el cumpleaños de Abril, su hija en común.

Antes de que salieran a la luz las fotos con Dalila, El Polaco también había sido vinculado a la humorista Sofi Morandi, con quien coincidió durante una gira por Europa.

En Puro Show (El Trece), consultado por el beso con Dalila, el cantante se limitó a decir que ella es "una amiga de toda la vida" y que sólo se habría tratado de "un beso de amigos".

Finalmente, El Polaco no descartó una posible reconciliación con Silenzi: “Cuando hay amor y una familia las cosas se piensan un montón de veces antes de una separación total. No pasó algo puntual (entre nosotros). Estamos separados pero no sé si para siempre”.