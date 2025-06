El Polaco reveló la verdad de lo sucedido con Dalila tras su separación de Barby Silenzi

Aunque el músico y la bailarina están separados desde comienzos de 2025, lo cierto es que recientemente volvieron a mostrarse juntos durante el cumpleaños de Abril, su hija en común.

Antes de que salieran a la luz las fotos con Dalila, El Polaco también había sido vinculado a la humorista Sofi Morandi, con quien coincidió durante una gira por Europa.

En Puro Show (El Trece), consultado por el beso con Dalila, el cantante se limitó a decir que ella es "una amiga de toda la vida" y que sólo se habría tratado de "un beso de amigos".

Finalmente, El Polaco no descartó una posible reconciliación con Silenzi: “Cuando hay amor y una familia las cosas se piensan un montón de veces antes de una separación total. No pasó algo puntual (entre nosotros). Estamos separados pero no sé si para siempre”.

Filtraron una foto íntima de El Polaco con una famosa cantante tras la escandalosa separación de Barby Silenzi

En las últimas horas se conoció que El Polaco se separó de Barby Silenzi. La ruptura se dio luego de una gira del artista por Europa.

"Él tenía una gira por Europa. Barby le dijo: 'vamos juntos y disfrutamos'. Él le dijo que no. Ella lo entendió, le respondió 'andá a tranquilo a trabajar'. Cuando ella empieza a seguir la gira por Europa se entera que él se encontró con Sofía Morandi. Barby lo llamó y lo recontra puteó. 'Yo me quedé acá y vos te fuiste de joda', le habría dicho ella. Tienen una discusión por teléfono, él se enojó y terminan separándose", precisó la periodista Paula Varela en Intrusos.

En medio del revuelo por separación se filtró una foto del Polaco con una famosa cantante, con quien lo vinculan sentimentalmente.

En Intrusos compartieron al aire la imagen en cuestión, donde se lo ve al artista junto a Dalila.

"El jueves fue el cumpleaños del Polaco. La pasó solo, sin Barby. El viernes,El Polaco va a Café La Humedad, a hacer un show, ahí estaba Dalila y se la chapó en el escenario. Esto me lo cuentan las fanáticas. Dalila estaba re caliente con El Polaco", detalló la panelista.