El detalle que no pasó desapercibido en un video de El Polaco con Barby Silenzi en el cumpleaños de su hija Abril

En el clip, el músico mostró la mesa dulce, decorada con los personajes de la película de Disney, Rapulzel; a Minnie y Mickey saludando a los chicos, y hacia el final enfocó a Barby, quien miró hacia cámara y lanzó un beso. El llamativo gesto de la influencer depertó rumores de reconciliación.

Hace una semana la periodista Paula Varela había dado los detalles de la ruptura sentimental entre el cantante y la bailarina. "Se terminó el amor. Me cansé", había sido el mensaje de Silenzi cuando la panelista le había consultado por su vínculo con el artista.

"Él tenía una gira por Europa. Barby le dijo: 'vamos juntos y disfrutamos'. Él le dijo que no. Ella lo entendió, le respondió 'andá a tranquilo a trabajar. Cuando ella empieza a seguir la gira por Europa se entera que él se encontró con Sofía Morandi. Barby lo llamó y lo recontra puteó. 'Yo me quedé acá y vos te fuiste de joda', le habría dicho ella. Tienen una discusión por teléfono, él se enojó y terminan separándose", había agregado.

La dura advertencia de Paula Varela a Barby Silenzi tras separarse de El Polaco: "Me lo hiciste..."

Luego de casi una década juntos y una hija en común, Barby Silenzi y El Polaco decidieron separarse y parece que esta vez es definitiva. La ruptura se habría producido tras una fuerte discusión mientras el cantante estaba de gira por Europa, según reveló Paula Varela en Intrusos (América TV) quien le hizo una fuerte advertencia a la bailarina.

"Barby y El Polaco están separados porque él tenía una gira en Europa y ella le dijo que la lleve porque era la primera vez que iba a Europa, le dijo: ‘te acompaño y vivimos este momento juntos, nos sacamos a las nenitas de encima y disfrutamos’”, comenzó relatando la panelista del ciclo conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Al tiempo que agregó que "él le dijo que no, que no tenía un mango, que era muy caro y ella entendió y le dijo que se quedaba con las pibas, pero ella empieza a ver que una noche él se va a comer con Sofi Morandi a un restaurante y ella lo llamó para decirle ‘vos te estás yendo de joda y me dijiste que me quede con las nenas’”.

Y sobre cómo se precipita la ruptura, Varela detalló: “Él también se enoja, terminan separándose medio por teléfono y él vuelve el martes pasado a Argentina, no hubo comunicación y él agarró todas sus cosas y se fue a otra casa que tienen en el mismo country”.

“Ya mudó las camas de sus hijas y la ropa de ellas, la separación esta semana fue avanzadísima y ella me dijo claramente ‘Paula, se terminó el amor, me cansé’”, aseguró la comunicadora quien admitió que "apuró" a Barby para saber si no hay chance de una reconciliación y no tener que dar una noticia para luego de unos días desdecirse, como ha sucedido ya tantas veces.

“Yo le dije ‘no te vayas a amigar en una semana porque esto ya me lo hiciste 20 veces’, y ella me dijo que está muy casada y me contó otros detalles como que él es muy celoso”, concluyó.