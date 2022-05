Susana Giménez se metió en los ardores de la grieta 

Nada es casual y cuando las cosas pasan, hay algo que las genera. Eso es siempre y de ahí que no me sorprenda que Susana Giménez haya hecho declaraciones que hablan del momento político, social y económico de los argentinos. Y que haya tanta gente espantada, sorprendida y preguntándose qué pasa con una figura del espectáculo y puntualmente de la televisión que se mete tan intempestivamente en el gran debate nacional de la manera rabiosa que lo hizo. A mí, no deja de asombrarme porque quien venga siguiendo los movimientos de esta figura de los medios debería saber qué le pasa y todo lo que venía declarando en sus últimas declaraciones públicas.