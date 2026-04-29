Luis Ventura le tiró onda a la mamá de una famosa: "Estoy enamorado"

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¿Qué es lo que Luis Ventura no le perdonará jamás a Viviana Canosa?

El conflicto entre Luis Ventura y Viviana Canosa no solo estuvo marcado por diferencias mediáticas, sino también por una seguidilla de enfrentamientos legales que dejaron una huella profunda. El propio Ventura lo dejó en claro al recordar: "Me pasa algo raro con ella porque siempre la tuve como una buena compañera y un buen día, se fue. Nunca supe porqué. Después me hizo un juicio, otro juicio, otros tres juicios, que en definitiva no los hacía ella, sino quien era su pareja de producción", evidenciando el desgaste que le generó esa situación.

A ese malestar se suma el episodio que detonó su reacción pública, cuando leyó declaraciones de Canosa sobre su salida de Intrusos (América TV). "Un buen día me levanté dado vuelta, me pusieron un micrófono y dije barbaridades, atrocidades, porque había leído en una revista que ella decía que se había ido del canal sin que sus compañeros la saludaran. Y me dio bronca porque su enojo fue con Rial", explicó, dejando en claro que ese combo de juicios y versiones cruzadas es lo que terminó marcando un quiebre difícil de perdonar.