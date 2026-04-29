En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
PrimiciasYA
Luis Ventura
Yanina Latorre
TREMENDO

Luis Ventura le tiró onda a la mamá de una famosa: "Estoy enamorado"

El periodista Luis Ventura confesó que tiene un vínculo muy especial con la mamá de una reconocida conductora.

Luis Ventura le tiró onda a la mamá de una famosa: Estoy enamorado

Luis Ventura le tiró onda a la mamá de una famosa: "Estoy enamorado"

En una charla distendida pero cargada de definiciones, Luis Ventura volvió a dar que hablar con una confesión inesperada que rápidamente se viralizó. Durante una entrevista con Pampita para Infobae, el periodista sorprendió al revelar el particular vínculo que mantiene con Dora, la mamá de Yanina Latorre, dejando en claro que entre ellos hay una química muy especial que va más allá de una simple buena relación.

Leé también Luis Ventura confesó qué es lo que jamás le pudo perdonar a Viviana Canosa
Luis Ventura confesó qué es lo que jamás le pudo perdonar a Viviana Canosa

Lejos de esquivar el tema, Ventura fue directo y no dudó en exponer lo que siente. "Estoy enamorado de la mamá de Yanina. Es una mujer fantástica. Con muy buen sentido del humor.... nos decimos barbaridades cuando nos vemos", aseguró, generando sorpresa por el tono de su declaración y la espontaneidad con la que se expresó sobre Dora.

La revelación no tardó en instalarse como tema de conversación dentro del mundo del espectáculo, sobre todo por el vínculo mediático que une a Ventura con la familia Latorre. Si bien el periodista lo contó en clave relajada, sus palabras dejaron entrever una admiración genuina por la madre de la panelista, a quien definió con elogios y destacó por su personalidad.

De este modo, una vez más, Ventura logró captar la atención con una frase que mezcla humor, picardía y algo de verdad, sumando un nuevo capítulo a su extenso historial de declaraciones que no pasan desapercibidas dentro del ambiente artístico.

Embed

¿Qué es lo que Luis Ventura no le perdonará jamás a Viviana Canosa?

El conflicto entre Luis Ventura y Viviana Canosa no solo estuvo marcado por diferencias mediáticas, sino también por una seguidilla de enfrentamientos legales que dejaron una huella profunda. El propio Ventura lo dejó en claro al recordar: "Me pasa algo raro con ella porque siempre la tuve como una buena compañera y un buen día, se fue. Nunca supe porqué. Después me hizo un juicio, otro juicio, otros tres juicios, que en definitiva no los hacía ella, sino quien era su pareja de producción", evidenciando el desgaste que le generó esa situación.

A ese malestar se suma el episodio que detonó su reacción pública, cuando leyó declaraciones de Canosa sobre su salida de Intrusos (América TV). "Un buen día me levanté dado vuelta, me pusieron un micrófono y dije barbaridades, atrocidades, porque había leído en una revista que ella decía que se había ido del canal sin que sus compañeros la saludaran. Y me dio bronca porque su enojo fue con Rial", explicó, dejando en claro que ese combo de juicios y versiones cruzadas es lo que terminó marcando un quiebre difícil de perdonar.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Luis Ventura Yanina Latorre
Notas relacionadas
Luis Ventura reveló escalofriantes detalles del escándalo oculto de dos figuras: "Iban manejando y atropellaron"
La preocupación de Luis Ventura por la salud de su hijo Antonito: "Estaba raro y..."
Santi Maratea habló tras la controversia y reconoció su falta por manejar distraído con el celular

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre PrimiciasYA

Más sobre PrimiciasYA

Te puede interesar