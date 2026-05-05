Faus K presenta su álbum debut: "Sobredimensión"

SOBREDIMENSIÓN – Full Álbum

INTRO



VOGUE



FAUSTINO



FK4 2.0 (Prod: prodbylolo / matiasfloresmf – Mix & Master: Faus K)



SBD (Prod, Mix & Master: aidkmusic)



ME QUEMO (Prod: thebbrothers_ – Mix & Master: Faus K)



CORTISOL



BIEN3STAR

Más sobre FAUS K:

Faus K (Faustino Krebs) es un artista argentino de R&B y pop urbano que viene construyendo un sonido actual, melódico y emocionalmente honesto. Nacido en la provincia de Jujuy, y actualmente radicado en Buenos Aires, su música se caracteriza por letras cercanas que exploran vínculos, crecimiento personal y experiencias reales, conectando de manera directa con una nueva generación de oyentes.

En paralelo, continúa consolidando su crecimiento en plataformas digitales, alcanzando actualmente más de 122.000 oyentes mensuales en Spotify, reflejando una expansión sostenida de su audiencia y un fuerte posicionamiento dentro de la nueva escena urbana.

Su catálogo supera ampliamente el millón de reproducciones en múltiples lanzamientos, con varios tracks destacándose por su performance. Entre sus canciones más escuchadas se encuentran “Fk 4 | Fk Four Rnb” (+1.6M streams), “With Me” (+1.5M streams), “Fk 2” (+1.1M streams), “Ojos de Ángel” (+396K streams) y “Marfil” (+90K streams). Estos números consolidan un perfil con varios temas por encima del millón de reproducciones, evidenciando una conexión real con su audiencia y un crecimiento orgánico en plataformas.

Desde 2024, Faus K ha mantenido una frecuencia constante de lanzamientos, incluyendo la serie “FK”, que no solo define su identidad artística sino que también concentra algunos de sus tracks más exitosos. Este recorrido lo posiciona como un artista emergente con métricas sólidas y una proyección en ascenso dentro del panorama urbano argentino.