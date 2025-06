Wanda Nara iniciará acciones legales contra varios medios de Turquía: los motivos

“Es ahí cuando los medios turcos la encontraron, le sacaron algunas fotos y lo publicaron. Lo que dice el medio es que la cosa se complicó: que ella empezó a insultarlos, a sacarlos. Lo cierto es que Wanda dijo ‘Yo estaba en otra playa, no estaba en la de Mauro. ¿Por qué me vienen a sacar fotos desnuda, semidesnuda, tirándome en el agua?’”, agregó el periodista.

¿Wanda Nara se reconcilió con L-Gante? El video que confirmaría un nuevo acercamiento

Karina Iavícoli confirmó este domingo en Infama (América TV) que Wanda Nara se reconcilió una vez más con L-Gante. "Wanda volvió con L-Gante", anunció la periodista.

"¿Estás sentado Tauro conductora? No lo puedo creer. Me levanto y me voy. Wanda volvió con L-Gante", adelantó Iavícoli. "A mí no me sorprende nada", le respondió Marcela Tauro.

"Estaba mirando las historias de L-Gante y dice 'fan de mi cuña', por mi cuñada, a Zaira Nara. Es porque volvieron. Lo hizo otra vez. Están juntos de vuelta", contó la periodista.

El cantante de cumbia 420 replicó en Instagram un video de Zaira donde ella y Wanda están bailando su música y escribió: "Fan N° 1 de mi cuña".