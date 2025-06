La particular respuesta de Viviana Canosa sobre el fin de su programa en El Trece: "Que fluya"

Lo cierto es que después de unos días en silencio, este domingo 8 de junio, Viviana Canosa habló en el programa de Lío Pecoraro y Fernando Piaggio, El Run Run del Espectáculo (Crónica TV) y no desmintió la información que dio PrimiciasYa: “Estoy escuchando muchas cosas pero ya no sé qué es cierto y que no. Que fluya”, fue la particular respuesta que dio la periodista.

El flojo rating de Viviana Canosa en las tardes del Trece

Cabe destacar que Viviana en Vivo arrancó el 10 de marzo con una entrevista a Jorge Rial que tampoco tuvo el rating esperado (4.8) y el promedio más alto fue con el tema de la denuncia a Lizy Tagliani el viernes 18 de abril con 5.0 puntos.

Esos números, según la medidora Ibope, fueron los mejores y hoy el ciclo ronda los 2 puntos y es lo más flojo de las tardes del Trece ya que Mediodía Noticias logra antes más de 4 puntos y luego Cuestión de Peso más de 3 puntos.