Gala de eliminación en Gran Hermano 2024: qué participantes siguen en riesgo

La profunda angustia de Luciana por el comentario transfóbico de Andrea de Gran Hermano 2024

Este viernes, tras su reingreso a la casa de Gran Herman 2024, Luciana Martínez estuvo en Cortá por Lozano (Telefe) y se refirió a los dichos transfóbicos de Andrea Lázaro.

“Esta muda me tuvo afuera 3 meses y no tuvo los ovarios; cierto que no tiene ovarios, los huevos de decirme en la cara lo que pensaba de mí”, lanzó en su cuenta de X.

En el programa de Verónica Lozano, Luciana le contestó a su ex compañera. "Me pone triste. Estamos en el mes del orgullo, siendo 2025. Este pensamiento de odio atrasa mucho", manifestó.

Después de ver el video que Andrea grabó pidiéndole disculpas, Luciana quebró en llanto.

"¿Te llamó en algún momento?", le consultaron a Luciana. "No y tampoco lo espero. Solo espero que pueda sanar su odio", cerró, con lágrimas en los ojos.