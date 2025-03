Yanina Latorre reveló la charla que tuvo con Wanda Nara tras el cruce con Mauro Icardi

Mientras debatían acerca de los videos que se difundieron de las menores con Icardi, Yanina reveló que el material fue compartido por Wanda y que incluso así fue que ella lo recibió.

“A mi me lo mandó Wanda, ella me tenía bloqueada del teléfono, de repente me aparece y me los mandó primero en bombita. Después me los mandó en crudo”, aseguró la conductora.

En ese sentido, contó la decisión que tomó para su programa SQP y explicó: “Yo elegí no pasar las imágenes porque creo que las vi en todos y no suman porque son dos criaturas, las vieron en todos lados y algunas las pasamos esa misma noche en el Instagram de LAM”.

Con quién pasó Mauro Icardi el fin de semana, alejado de la China y en pleno conflicto con Wanda Nara

Este fin de semana fue uno de los más caóticos para Wanda Nara y Mauro Icardi luego del fuerte episodio que tuvo lugar el viernes por la noche en el Chateau Libertador, y donde tuvo que intervenir la policía.

Lo cierto es que todo estaba dado para que el futbolista tenga 15 días con sus hijas pero todo cambió cuando las llevó con Wanda para que dejen a sus mascotas y se desató un enorme escándalo que derivó en Mauro sin las nenas otra vez.

En este contexto, Yanina Latorre siguió de cerca el tema a través de sus redes sociales y este lunes reveló con quién estuvo Mauro el sábado y domingo posterior al escándalo.

“Mauro estuvo todo el fin de semana deprimido con un amigo”, escribió la angelita dejando en claro que se mantuvo alejado de la China Suárez para este momento.

Cabe aclarar, que para el encuentro de Icardi con sus dos hijas la Justicia dictaminó que la China Suárez no podría estar presente junto con las chicas.