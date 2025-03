Yanina Latorre, la más respetada y temida del espectáculo: "No busqué nada, me fue llegando todo"

"Tengo mucho miedo, miedo a que no salga todo bien. Soy súperresponsable y odio a esos que se tiran a la pileta para hacer cualquier cosa. Está como la vara alta, no sé que están esperando y eso me da nervios. Acá busco divertirme como me divierto en el streaming o en la radio, no quiero hacer actualidad por la actualidad misma. Yo quiero hacer el resumen con los temas del día que yo considero interesante", confesó Yanina en diálogo con PrimiciasYa a horas de arrancar con este nuevo proyecto.

"La propuesta me llegó por el canal, en realidad me ofrecían hacer otra cosa, un programa como hago con Ángel en otro horario, a la tarde, pero yo no lo quería hacer y ahí empezamos a luchar con el horario. Yo dije que la única manera que lo hacía era a las 19hs. Yo estoy muy feliz en la radio, en El Observador, y me encanta mi programa y no quería cambiar el horario de la radio porque si yo lo llevo a la mañana, !cuándo vivo! Yo quería empalmar todo junto y así se dio, me dieron el horario de las 19 en América", reveló.

Desfachatada como siempre, la histórica socia de Ángel de Brito, aseguró también: "Los que me tienen miedo es porque no entienden el juego. No será nada raro, será un poco de lo que soy yo en una hora en la que yo soy la conductora y bueno, Sálvese quien pueda".

Cabe destacar que este nuevo programa, producido por Mandarina Contenidos, tendrá de panelistas a Ximena Capristo, Lizardo Ponce y Federico Popgold.

De esta manera, Yanina Latorre está lista para consolidarse como la conductora revelación de la televisión en este 2025:"Estoy pasando un muy buen momento y este año me voy a dedicar mucho al trabajo. Igual creo que me lo merezco, yo no soy de ir a buscar y de pedir nada, me fue llegando todo y está bueno. Estoy disfrutando mucho este momento, mis hijos son grandes, mi marido me acompaña un montón y me banca en todo. Hoy no tengo tiempo ni para respirar y en casa me tienen mucha paciencia".

Embed - Yanina Latorre contra Wanda Nara: "Se está cargando una familia entera, un horror"

Yanina Latorre habló de su salud: "No es un problema grave"

Hace unos días, Yanina Latorre preocupó a sus seguidores al no presentarse en su ciclo radial ni en LAM, sin embargo, la panelista se aseguró de aclarar en su cuenta oficial de Instagram que tuvo que hacerse un estudio con sedación.

Latorre reconoció que el problema está relacionado con una "manchita" que le encontraron en el cerebro y que le realizaron una resonancia para evaluarla.

En diálogo con PrimiciasYa profundizó:"Por ahora creo que estoy bien, no es ningún problema grave. Me hice una resonancia por un tema de oído y me terminó apareciendo una manchita en el cerebro. Y el neurólogo me dijo que por ahora no es nada, pero puede llegar a serlo".

"Hoy en día hay tanta imagen tan buena que antes no se veía y lo que ven te lo tienen que estudiar todos los años. Y me hago el seguimiento del cerebro. Pero como soy claustrofóbica me tienen que hacer anestesia cuando me hacen estos estudios porque yo ni en pedo me meto en un resonador en mis cabales yo tengo mi cuota de locura también", cerró.