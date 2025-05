Máximo, el hijo de Cecilia Bolocco, reveló qué recibió de herencia de Carlos Menem y disparó: "Me han hecho la vida imposible"

"En Argentina se habla mucho de la herencia de tu padre, ¿Qué te parece?", le consultaron al joven de 21 años en un video compartido por el medio Metro.

“Siempre ha sido así desde que se murió mi papá y no me gusta porque termina manchando su nombre. A mí no me interesa la verdad, tengo un legado que le dejó a mi mamá que ya me lo dio y con eso basta y sobra”, comentó Máximo Menem.

Y remarcó sin interesarse por ese tema: "Yo estoy feliz porque él ya está descansando tranquilo y me da mucha pena que se hable de la herencia de él y no de todo lo que hizo".

El joven de 21 años aclaró que no tiene ningún contacto con la familia de su padre y disparó: "La he pasado tan mal con ellos, me han hecho la vida imposible, así que no hay mucho cariño. Me duele pero así es la realidad".

En cuanto a los relojes que le quedaron de su papá Carlos Menem, se tratan de diseños únicos que representan la historia de Argentina.

“Es lo único que tengo de él. Son diferentes los tres, son como reliquias argentinas. Uno es como una moneda Argentina, muy lindo, ese es mi favorito”, señaló Máximo Menem.

cecilia bolocco maximo menem.jpg

La drástica decisión de Máximo, el hijo de Cecilia Bolocco y Carlos Menem

Máximo Menem hizo una promesa. El hijo de el hijo de Cecilia Bolocco y Carlos Menem expresó que iba a hacer los trámites necesarios para poder cambiar su apellido.

A sus 19 años, el joven modificó legalmente su carnet de identidad y ahora figura solamente el apellido de su madre, Bolocco. Una decisión drástica que marca el poco vínculo que tenía con el ex presidente.

"Voy a respaldar a Máximo en todo... Él sabe que cuento incondicionalmente con él, conoce mi opinión y está claro al respecto. Y eso me alegra", manifestó la ex modelo al ser consultada por la decisión del muchacho.

Bolocco reveló que Máximo prácticamente no tuvo vínculo con Carlos. "Era muy difícil contactarlo, comunicarse con su padre. Era un proceso largo; al final, teníamos que llamar a uno de sus custodios, lo cual dificultaba la comunicación", reveló.

Máximo, en tanto, mencionó que las veces que vio a su padre, era difícil entablar una conversación. "Nunca pude estar a solas con él. Además, tampoco hablaba mucho y ya estaba mayor. No tengo muchos recuerdos de él, porque tampoco lo conocí demasiado. Además, siempre tenía que pasar por Zulemita para poder hablar con él", sentenció.