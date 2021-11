Profesor le propuso subirle la nota si se dejaba abusar

La investigación comenzó en octubre después de que la madre de la alumna afectada pusiera la denuncia. Flores Toranzos indicó que imputará al docente y lo acusará por el delito de grooming.

El caso causó conmoción en las redes sociales, lo que animó a otras alumnas que concurren a dicha institución a denunciar a otros docentes por este tipo de actitudes.

El abogado Santiago Pedroza solicitó la intervención del colegio luego que las autoridades de la institución respondieron que las alumnas eran las que provocaban estas reacciones a los docentes por la vestimenta que utilizaban.

Los padres de las alumnas exigieron la separación de los docentes involucrados de la institución.

Durante la protesta se pudo observar carteles de: "Queremos ser escuchadas. No ignoradas"; "Basta de cubrir abusadores"; "La neutralidad los convierte en cómplices"; y "No quiero que me subas las notas porque soy linda", entre otros.