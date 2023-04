Comenzó la semana de negocios de las PYMES argentinas en Brasil

Acción proactiva

“Se está trabajando en eliminar las barreras sanitarias y fitosanitarias, ya que la economía brasileña tiende a ser muy proteccionista. El comercio debe ser más grande, pero también más equilibrado", subrayó el diplomático.

"El sector PYMES es estratégico desde el punto de vista de la integración para alcanzar ese objetivo”, explicó el funcionario.

“Si nosotros evitamos disponer de dólares de manera inmediata para las exportaciones y conseguimos que Brasil nos financie descomprimiríamos el desfasaje que hay entre las necesidades coyunturales y los tiempos para hacer negocios", mencionó Scioli.

"Empresas líderes brasileñas de diferentes sectores han vuelto a producir en Argentina, y viceversa, y el presidente Lula tiene un fuerte compromiso con la inversión”, ilustró.

Misión comercial

CAME puso en marcha esta semana un plan para apuntalar y potenciar las exportaciones de las PYMES argentinas en el sur de Brasil. La entidad cuenta con un stand propio en la Expo Apras ’23.

“Nosotros no vinimos a probar si los productos de las PYMES pueden funcionar. Estamos acá para hacer negocios con empresarios pequeños y medianos que tiene una capacidad de exportación inmediata”, dijo el presidente de la cámara empresaria, Alfredo González.

“Las PYMES somos pro Mercosur. Nuestros líderes deben comprometerse en el mismo sentido. Regionalizarse no es una necesidad comercial, es de supervivencia en este contexto mundial", explicó el dirigente.

Y agregó: La mayoría de las pymes realiza su primera exportación hacia Brasil. Recién después van a otros países de la región. Hay que generar un espacio de circulación entre ambos lados de las fronteras sin restricciones”.

“Hay regulaciones de ambos lados que no se combinan y no debería ser así. Nuestros posibles potenciales clientes no quieren endeudarse o comprar en dólares. Piden usar el real como moneda de intercambio. Para eso es fundamental el centro logístico que CAME va a establecer en Curitiba”, finalizó González.