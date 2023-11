Cómo darle más valor a la empresa invirtiendo en tecnología

Quizás solo vemos valor cuando la empresa crece en ventas, stock, resultados, personas y no consideramos a la información confiable apoyada en tecnologías robustas como una palanca de valorización del negocio.

Hace un tiempo, un especialista en valuación de empresa me dijo: “En Argentina la mayoría de las pymes no tienen valor de venta, porque no tienen información confiable a brindar a potenciales compradores”

Esta frase me disparó claramente el valor que tenía la inversión que hacemos en soluciones tecnológicas que aporten información ON LINE y CONFIABLE.

La misma persona me mencionó que pedir un estado de resultados o detalles de información con clientes, indicadores de días de atraso en cobranza por cliente y por factura era muy difícil de obtener.

Conectando que estamos en la ERA de la INFORMACIÓN, donde las empresas valen más por la información que manejan que por sus propios resultados, así se ve en startups tecnológicas, donde su principal objetivo es tener datos.

¿Se pueden valorizar las PyMEs invirtiendo en tecnologías?

Mi respuesta es un sí rotundo. Si logramos armar una arquitectura digital sólida con soluciones transaccionales y soluciones de explotación de datos, podremos valorizar fuertemente la organización.

Entonces considerar un gasto la inversión en tecnología sería un error conceptual muy grande, muchas veces preferimos una inversión en bienes de capital, bienes de cambio o inmuebles, viendo que eso da valor a la empresa, pero la tecnología no.

Evidentemente, estamos frente a un desconocimiento y por ello no vemos la relación directa que puede tener una buena compra de tecnología en el valor de la empresa.

Claro está, que si incorporamos tecnología también estamos pensando en:

- Incrementar ventas

- Más eficiencia, por ende bajar costos

- Mejor información para la toma de decisiones, debería impactar en resultados

- Mayor manejo financiero, mejora en los días de cobro.

- Etc.

Quiere decir entonces que invertir en tecnología debería valorizar a la empresa por 2 motivos:

Por contar con información oportuna y confiable para terceros Por mejora en los resultados ante la suba de ventas, baja de costos y mejor manejo financiero. Es decir, gestionar con información y no con sensaciones.

Entonces podemos afirmar que la TECNOLOGÍA es un recurso estratégico y central para cualquier organización, no por su valor en sí mismo, sino por ser una palanca fuerte para lograr que una empresa tenga mayor valor impulsando el negocio.

Es por ello que los empresarios debemos considerar HOY todos los recursos y palancas que tenemos para lograr una organización más grande y de mayor valor, es parte de los objetivos que tenemos ante el negocio y el motivo que nos mueve día a día.

Si hacemos una encuesta seguramente los dueños pymes nos dirán que su objetivo principal es el crecimiento de la empresa y que se capitalice frente a los resultados de corto plazo. Entonces, desde este lugar y visión, LA TECNOLOGÍA se convierte en el mejor aliado para lograr estos objetivos a mediano y largo plazo.

Invito a reflexionar en este concepto muy importante, si lo internalizamos, podremos tomar decisiones estratégicas que puedan cambiar fuertemente el futuro de la organización, llevándola a otros niveles que quizás nunca nos hubiésemos imaginado. Estamos en una era de INNOVACIÓN máxima para lograr velocidades acordes al contexto, donde vemos que cada vez la aceleración en los negocios se vuelve más desafiante para todos los dueños (pilotos) de las pymes.

(*) El autor es CEO de Infogestión.