Cómo diseñar una experiencia del empleado que brinde agilidad en la empresa

Y agregó: "Y resulta que casi nunca las respuestas están vinculadas a procesos de gestión de recursos humanos. En la mayoría de los casos, las personas deciden dejar las organizaciones por ruidos en el vínculo con sus jefes directos o porque sienten que su trabajo no es lo suficientemente interesante y enriquecedor. Esos son los elementos centrales que necesitamos tener primeros en la lista cuando trabajamos en el diseño de experiencias".

Además, durante la entrevista, Samanta destacó que "no se trata de diseñar experiencias valiosas de empleo sólo porque las áreas de recursos humanos están convencidas de que es importante. Necesitamos, indefectiblemente, pensar qué necesita el negocio. Ahí es donde vemos la mayor oportunidad de mejora en la gestión de la EX".

"Es importante entender cómo se debe trabajar en la organización en términos del vínculo entre las áreas, cómo necesitan ser los procesos de producción y de gestión del negocio, qué competencias necesitamos desarrollar en las personas en general y en los líderes en particular. Todos esos elementos son los que verdaderamente impactan en la construcción de experiencias valiosas de empleo", detalló.

El marco estratégico de la Experiencia del Empleado

Samanta compartió el modelo de Marco Estratégico de la EX con el objetivo de ayudar a clarificar lo que está sucediendo en las empresa.

"Siempre insisto en que ni el diseño ni la gestión de la Experiencia del Empleado son temas de Recursos Humanos. En cambio, tanto el diseño como su gestión son un tema transversal de negocio y el gobierno debe ser compartido con múltiples actores", expresó la especialista.

Las áreas de negocio suelen tener bastante claridad respecto de que necesitan ganar agilidad en su gestión si quieren lograr mejores resultados. Pero no siempre tienen la misma claridad respecto del camino. Muchas veces optan por instrumentar metodologías ágiles (como SCRUM, Six Sigma, Kanban, Design Thinking y otras) pero no siempre tienen presente los pilares que definen a las organizaciones ágiles:

Equipos balanceados Calibración permanente Estabilidad

"Cuando hablamos de tener un buen balance en los equipos nos referimos en esencia a tener la cantidad justa de cocineros en la cocina, como comentaba Elaine Pulakos. Es indispensable pensar muy concienzudamente a quiénes realmente vale la pena sentar a la mesa. En este sentido, cómo podemos apuntalar este pilar desde el diseño y la gestión de la EX, qué estrategias podemos instrumentar en términos de desarrollo de habilidades, de comunicación y concientización", se preguntó la especialista.

"El segundo de los pilares es el de la calibración permanente de objetivos y de performance. Y acá es donde probablemente más necesitamos deconstruir buena parte de nuestro mindset porque en este punto la clave es entender que no se trata de hacer ajustes en los procesos de gestión del desempeño que normalmente coordinamos desde las áreas de recursos humanos sino de la detección de fallas y gestión de ajustes en tiempo real al interior de los equipos", resaltó.

"Nos referimos a la gestión en el avance de los proyectos y objetivos de gestión, y a la detección de puntos de desvío o puntos de dolor sobre los que necesitemos operar en el momento", añadió

Para Samanta, son necesarios 2 elementos para lograrlo:

Por un lado, brindarles a los líderes herramientas concretas de calibración . Aquí entran las metodologías específicas de agilidad que mencionábamos antes y que sin dudas ayudan: SCRUM, Six Sigma, etc.





. Aquí entran las metodologías específicas de agilidad que mencionábamos antes y que sin dudas ayudan: SCRUM, Six Sigma, etc. Por otro lado, fomentar una cultura en la que los propios colaboradores puedan hacer su propio "follow up" y se sientan motivados a levantar la mano cada vez que necesiten. En este punto, el diseño de la EX juega un rol central. ¿Cómo vamos a gestionar el error? ¿Cómo vamos a favorecer la búsqueda activa de áreas de oportunidad? Y nuevamente: ¿Qué indicadores específicos de EX vamos a elegir para monitorear la ejecución en este punto?

El tercer pilar de las organizaciones ágiles es el de la estabilidad. "A veces, en una lectura rápida se podría suponer que estabilidad y agilidad son conceptos contrapuestos. Pero, no sólo no lo son, sino que es prácticamente imposible aspirar a lograr una organización ágil si antes no desarrollamos un ambiente de seguridad, de estabilidad emocional, de resiliencia y de confianza personal en nuestra gente y de nuestros equipos", precisó Samanta.

"Les propongo re-pensar la EX a la luz de esta mirada mucho más holística e integradora. Les propongo compartir la responsabilidad tanto del diseño como de la gestión de la EX con muchos otros actores de la organización; esto no sólo no nos quitará ningún protagonismo, sino que nos ayudará a posicionar la gestión como lo que verdaderamente es: un driver del negocio", concluyó.