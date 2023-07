Cómo es el emprendimiento para vender y comprar, más barato, ropa usada de calidad

De un problema encontró una solución y hoy lidera Renová Tu Vestidor, una plataforma que permite a las personas de toda la Argentina vender a buenos precios ropa de calidad que ya no usan.

La feria virtual se fundó en 2014 y actualmente se publican cuatro prendas por minuto.

Todo surgió a partir de que el vestidor del departamento de dos ambientes que compartía con su esposo no alcanzaba para la indumentaria de ambos.

Eso la llevó a iniciar un proyecto basado en el comercio de ropa de marca usada pero en excelente estado, a buenos precios.

En una entrevista con este medio, Membrado reveló cómo surgió el emprendimiento.

El comienzo del emprendimiento

"La idea de Renova tu vestidor empieza a gestarse en el 2012 cuando me casé. Yo estudié licenciatura en administración de empresas y después de eso trabajé en muchas marcas de moda. Como le pasa a muchas mujeres, me compraba un montón de ropa, muchas cosas las usaba una vez y ya, otras quedaban con etiqueta", recuerda.

"Cuando me casé yo vivía en un departamento de dos ambientes y le tenía que hacer espacio en el vestidor a mi marido que se iba a mudar conmigo. La verdad, no entraba nada; entonces decidí hacer una feria inicial donde el concepto era seleccionar las prendas que yo tenía en perfecto estado y venderlas a muy buenos precios", relata la protagonista de la historia.

Y describe: "Esa feria se llenó de gente, fue increíble. Hay que recordar que en el 2012 nadie tenía Whatsapp, yo mandé un par de mails y la gente lo hizo circular. Los que me conocían sabían las marcas en las que yo me vestía y demás entonces hacían cola para entrar a la feria".

"Más allá de que se vendió un montón, la gente preguntaba si podía darme su ropa también para próximas ferias", advirtió la emprendedora.

"Ahí empecé a pensar que yo no era la única persona en este mundo con muchísima ropa, en perfecto estado, con posibilidad de extenderle la vida útil. Entonces comencé a hacer el producto mínimo viable, como se le llama en el mundo de los emprendedores, donde era probar la idea, ver si la gente estaba dispuesta a comprar y vender ropa de segunda mano online.

Cómo es el negocio online

Como muchos otros emprendedores, Membrado descubrió que el e-commerce y las redes sociales ofrecían una opción atractiva al proyecto

"Lo que pensaba es que para escalar esto tenía que ser algo que logre llegar a todo el país. No era algo que yo podía continuar a hacer de manera presencial porque esto te limita un montón en horario, en espacio, en tiempo", subrayó la creadora de Renová Tu Vestidor.

Entonces, armó una página web, sin entender mucho de tecnología. Empezó a tomar ropa en consignación, les colocó precio a esas prendas, sacó fotos y las puso a la venta.

"La gente empezaba a comprar desde todas partes de Argentina hasta que de un problema que tuvimos surgió la oportunidad de emigrar a lo que somos hoy, dado que nosotros nos presentamos como compra y venta de ropa; entonces la gente del interior empezó a decir yo también quiero vender, empezaron a llegar muchísimos mensajes de las provincias y ahí fue cuando pensamos que si queríamos escalar el proyecto teníamos que mirar a un modelo de marketplace que es lo que somos hoy", remarcó.

"Somos una aplicación, una empresa tecnológica. Migramos de ser una empresa de curaduría de productos y de logística a ser una empresa de tecnología, donde lo que nosotros brindamos es la aplicación y el tráfico para que la gente pueda publicar las prendas de cualquier parte del país y venderlas a través nuestro", graficó Membrado.

Pero advirtió: "En el medio tuvimos que pivotear bastante, hemos hasta llegado a tener un local que si bien nos hizo vender un montón, porque a la gente le gustaba venir, probarse y demás, nos desenfocó mucho. Aún cuando en su momento el local representaba el 50% de las ventas de ese entonces, nos sentamos con los socios y propuse cerrar el local. Me miraron con cara de loca al principio pero lo aceptaron".

"Yo creo que fue un tema de foco porque queremos una empresa tecnológica y dedicarnos a que cualquier persona de cualquier parte del país pueda publicar y vender su ropa, no que sea algo centralizado y sectorizado", puntualizó.

La expansión de la marca

En otro tramo de la charla, Membrado se refirió al feedback con los usuarios y compradores, y las respuestas que recibe la plataforma.

"Somos una aplicación que está en Argentina y en Chile. Nuestra comunidad cuenta con un millón y medio de usuarios.

Ya se han vendido más de dos millones de prendas desde que arrancamos. El lanzamiento fue en el 2014. En 2012 habíamos empezado con el producto mínimo viable, después añadimos un tercer socio que se ocupó de la parte más tecnológica y con un equipo interno logramos desarrollar lo que es hoy el marketplace, al que estamos constantemente mejorando gracias a la comunicación fluida con nuestra comunidad", mencionó la emprendedora.

"En cuanto al crecimiento, diría que fue bastante orgánico al principio, todo lo hacíamos como a pulmón. Después tuvimos rondas de inversión que nos ayudaron a crecer un poco, a acelerar el crecimiento, dándonos a conocer un poco más. Pero a nosotros nos gusta ir creciendo con el usuario, entonces a medida que lanzamos un producto, lo testeamos, escuchamos el feedback de la gente y con eso vamos mejorando. Yo creo que el crecimiento fue bastante orgánico", precisó.

"En el 2014 tuvimos que, de cierta manera, evangelizar, por así decirlo, a la gente que no estaba tan acostumbrada a comprar ropa de segunda mano. Ahora está mucho más de moda, o más normalizado, pero antes no. Entonces teníamos como un doble desafío, no solo que la gente conozca la marca nuestra y se anime a publicar o comprar sino también el que era ropa de segunda mano", explicó Cecilia.

"Entonces desarrollamos ciertas características del producto para tratar de romper esa barrera. Por ejemplo: hoy lo nuestro no es solo algo de conectar comprador con vendedor, también generamos como una red social de moda donde uno sabe quién está detrás de las prendas, la gente se genera un usuario con un perfil, con las marcas que le gustan, sus talles, uno puede seguir al otro perfil si es que calza lo mismo por ejemplo, entonces te enteras primero las novedades, podés hacer ofertas, podés poner likes a las prendas", detalló.

Según la emprendedora, Renová Tu Vestidor "es una comunidad de moda y de esa manera nosotros tratamos de que los usuarios puedan ponerle una cara a quien está detrás de las prendas".

"También generamos la sección de celebrities con un montón de famosas que tienen abiertos sus vestidores con nosotros, desde Flor de la V, Celeste Cid, Lizardo Ponce, Stefi Roitman, Sofía Zámolo... miles de famosos e influencers que tienen con nosotros el vestidor. Eso también lo hace aspiracional y te enseña que podes encontrar en la moda circular algo que está de moda", ilustró.

La experiencia de emprender en Argentina

Por otro lado, Membrado se refirió a las circunstacias que se viven en el país a nivel socioeconómico y cómo la marca supo escuchar el mensaje de la gente.

"Nosotros crecimos el año pasado un 200% en ventas y este año estimamos un 180% más -por sobre el 200%-. Si bien en momentos de crisis la gente busca ser más creativa a la hora de generar ingresos extra y también de poder seguir vistiéndose con las marcas que le gustan por un valor más económico, creo que el crecimiento de Renova tu vestidor se debe a varias cosas", admitió.

"Creo que la conciencia por el cuidado del medio ambiente es un factor muy importante. Cada vez se conocen más los números de la industria de la moda, que es la segunda más contaminante del planeta", subrayó.

"Para dar un ejemplo, producir un jean consume 7500 litros de agua, que es lo equivalente a lo que una persona consume en 7 años de su vida. Entonces, yo creo que las generaciones más jóvenes cada vez son más conscientes de esto, saben lo que un jean le costó al planeta y por eso lo hacen circular, le dan una segunda oportunidad para alargar el uso y que otra persona lo pueda seguir utilizando", puntualizó la emprendedora.

"Para mí es un factor que incide mucho, no es que acelera sólo el crecimiento de RTV sino de la industria de la segunda mano en sí. Por otro lado, cuando las personas necesitan fuentes de ingresos se ponen creativas y hoy nosotros tenemos usuarios que viven de lo que ganan en RTV y facturan más de 2 millones de pesos mensualmente hoy, que estamos en julio de 2023", detalló.

Y enfatizó: "¡Hay gente que logró montar un negocio! Por ahí arrancaron con su propia ropa y después, cuando se les acabó, empezaron a tomar en consignación cosas de vecinos, de amigas, de lo que sea, y hoy les cobran una comisión y ellos viven de esto. Eso me llena de orgullo saber que hay gente que puede mantener hogares gracias a nuestra plataforma".

"También tenemos que hablar de los precios de la ropa, por lo menos en Argentina, es cara. La inflación pegó muchísimo en este rubro, entonces creo que hay gente que por ahí antes estaba dispuesta a pagar un saco de primera marca lo que hoy sale un alquiler y ya no. O si lo pagan después saben que tienen un valor de reventa", manifestó.

"Así que nuestro granito de arena es hacia el planeta y hacia la gente, que le podamos brindar una fuente de ingresos y una posibilidad de acceder a las marcas que le gustan de manera económica", argumentó la protagonista.

Los próximos retos con RTV

"Los desafíos son constantes. Siempre queremos brindar las mejores soluciones para que los vendedores puedan publicar mejor y los compradores, encuentren fácil lo que quieren", afrimó Membrado.

"Para ir modificando el producto y mejorarlo siempre ponemos atención en nuestros usuarios y hacemos nuevos desarrollos que se van implementando en la plataforma una vez por semana", remarcó.

"El objetivo es que Renová tu vestidor siempre esté al servicio del usuario y funcionando espectacular", concluyó.

(*) Redactor de Somos Pymes.