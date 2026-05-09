El sorpresivo anuncio de Marcelo Tinelli en medio de la separación de Pampita: "Estamos comenzando algo"

“Nunca Pampita fue celestina mía de nada. Me hubiera encantado: ‘Dale, tirame un centro, maestra’. Nada. Pero sí, en este caso es conocida de Caro. La celestina fue una amiga de Caro. Sí, estaba Caro ese día. Pero le faltó arranque ahí a Pampita. Me parece que la amiga hizo más fuerza”, sostuvo.

Y al respecto, también aclaró: “Son cosas. Presentaciones. Sí, estaba solo. Te doy a conocer a tal amiga. En un momento se dio. Y estamos comenzando algo y estoy muy contento. Me sedujeron montón de cosas, pero vamos a dejarla para... La estoy conociendo y me da un poco de pudor estar hablando tanto”.

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Cómo fue la noche romántica de Marcelo Tinelli y Rossana Almeyda

Marcelo Tinelli volvió a dar señales sobre su presente sentimental y eligió compartir un momento muy personal junto a Rossana Almeyda. Lejos de los grandes eventos o las apariciones públicas, el conductor apostó por mostrar una escena íntima y relajada desde la comodidad de su casa.

A través de sus redes sociales, el conductor publicó una serie de historias en las que se lo vio disfrutando de una noche tranquila, marcada por la cocina, la buena comida y un ambiente cálido. Con un perfil mucho más descontracturado, dejó entrever cómo atraviesa esta nueva etapa amorosa, que poco a poco comienza a mostrarse de manera más natural.

Las imágenes rápidamente llamaron la atención de sus seguidores porque reflejaron una faceta distinta del conductor, más hogareña y alejada del ritmo frenético de la televisión. Entre utensilios, ollas y platos preparados, dejó en claro que disfruta de los pequeños momentos compartidos y que atraviesa un presente de mucha calma personal.

"Hoy cocino unos ricos maccheroni italianos. Salsa de ragú de ternera y también pesto", explicó el periodista sobre una foto donde se lo ve cocinando. Además, en otra foto, tomada desde arriba en la que se ve la mesa con el plato preparado, escribió: " Buena pinta la pasta".

marcelo tinelli