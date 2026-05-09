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El sorpresivo anuncio de Marcelo Tinelli en medio de la separación de Pampita: "Estamos comenzando algo"

Marcelo Tinelli hizo una confirmación que muchos esperaban tras su separación de Milett Figueroa, mientras que Pampita atraviesa una situación similar luego de poner fin a su relación con Martín Pepa.

9 may 2026, 16:56
El sorpresivo anuncio de Marcelo Tinelli en medio de la separación de Pampita: Estamos comenzando algo
El sorpresivo anuncio de Marcelo Tinelli en medio de la separación de Pampita: Estamos comenzando algo

El sorpresivo anuncio de Marcelo Tinelli en medio de la separación de Pampita: "Estamos comenzando algo"

Marcelo Tinelli y Pampita son dos de las figuras más importantes del espectáculo y la televisión argentina. Además, comparten un punto en común en este presente: ambos están recientemente separados de sus respectivas parejas, Milett Figueroa y Martín Pepa. Sin embargo, ese no es el único vínculo que los une en esta etapa.

En las últimas horas trascendió que el conductor ya habría dado vuelta la página sentimental y comenzado una nueva relación con Rossana Almeyda, una conocida de Carolina. Según se comenta, ella incluso habría funcionado como una especie de “celestina” en este nuevo vínculo amoroso.

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La entrevista que Marcelo brindó junto a Luciana Rubinska para Infobae tenía como eje principal hablar sobre su llegada al medio digital, donde encabezará un programa deportivo de streaming especial para el Mundial 2026. Sin embargo, la charla rápidamente pasó del trabajo a su vida personal, y la periodista aprovechó el clima de confianza para preguntarle por su presente sentimental.

Estoy empezando una relación, conociendo a alguien, una mujer divina, que me hace mucho bien y siento que nos estamos haciendo bien. Estamos en el arranque de algo. Una linda relación ”, destacó el empresario. Rubinska rápidamente quiso saber cuál fue la ingerencia que tuvo la ex de Pepa: “ Dicen los rumores que tu celestina fue Pampita. ¿Es verdad?”.

Nunca Pampita fue celestina mía de nada. Me hubiera encantado: ‘Dale, tirame un centro, maestra’. Nada. Pero sí, en este caso es conocida de Caro. La celestina fue una amiga de Caro. Sí, estaba Caro ese día. Pero le faltó arranque ahí a Pampita. Me parece que la amiga hizo más fuerza”, sostuvo.

Y al respecto, también aclaró: “Son cosas. Presentaciones. Sí, estaba solo. Te doy a conocer a tal amiga. En un momento se dio. Y estamos comenzando algo y estoy muy contento. Me sedujeron montón de cosas, pero vamos a dejarla para... La estoy conociendo y me da un poco de pudor estar hablando tanto”.

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Cómo fue la noche romántica de Marcelo Tinelli y Rossana Almeyda

Marcelo Tinelli volvió a dar señales sobre su presente sentimental y eligió compartir un momento muy personal junto a Rossana Almeyda. Lejos de los grandes eventos o las apariciones públicas, el conductor apostó por mostrar una escena íntima y relajada desde la comodidad de su casa.

A través de sus redes sociales, el conductor publicó una serie de historias en las que se lo vio disfrutando de una noche tranquila, marcada por la cocina, la buena comida y un ambiente cálido. Con un perfil mucho más descontracturado, dejó entrever cómo atraviesa esta nueva etapa amorosa, que poco a poco comienza a mostrarse de manera más natural.

Las imágenes rápidamente llamaron la atención de sus seguidores porque reflejaron una faceta distinta del conductor, más hogareña y alejada del ritmo frenético de la televisión. Entre utensilios, ollas y platos preparados, dejó en claro que disfruta de los pequeños momentos compartidos y que atraviesa un presente de mucha calma personal.

"Hoy cocino unos ricos maccheroni italianos. Salsa de ragú de ternera y también pesto", explicó el periodista sobre una foto donde se lo ve cocinando. Además, en otra foto, tomada desde arriba en la que se ve la mesa con el plato preparado, escribió: " Buena pinta la pasta".

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