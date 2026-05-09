El intendente de Mar del Plata habló de las consecuencias de las fuertes tormentas: "Ha hecho grandes destrozos"

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En Mar del Plata, el temporal dejó acumulados de lluvia que superaron los 105 milímetros entre el miércoles y la madrugada del jueves, de acuerdo con datos oficiales del Gobierno bonaerense.

Como consecuencia, varias calles quedaron completamente anegadas y se registraron rescates de personas atrapadas dentro de vehículos que estuvieron a punto de ser cubiertos por el agua.

Ante la peligrosidad del fenómeno, la Prefectura Naval Argentina ordenó el cierre de la escollera sur marplatense y suspendió el ingreso y egreso de embarcaciones en el puerto hasta nuevo aviso.

Mar del Plata temporal No hubo evacuados ni lesionados pero el puerto está cerrado.

Necochea y Monte Hermoso, entre las localidades más afectadas

En Necochea, uno de los barrios más golpeados fue Ramón Santamarina, donde se acumularon hasta 180 milímetros de agua. La situación obligó a evacuar a seis vecinos, que fueron trasladados a la Escuela Agropecuaria N°1. También allí la Prefectura cerró las escolleras norte y sur debido al fuerte oleaje y las condiciones extremas del mar.

Otra de las ciudades complicadas fue Monte Hermoso. Según medios locales, el nivel del mar superó la barrera de contención y el agua avanzó hasta la peatonal Dufaur, provocando destrozos sobre la costanera y arrastrando incluso un puesto de guardavidas.

Además, gran parte de la ciudad quedó sin suministro eléctrico y las autoridades advirtieron sobre la presencia de cables caídos, clavos y restos de madera en la zona costera, por lo que recomendaron no circular cerca del mar.

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Bahía Blanca logró evitar incidentes pese a la pleamar

En Bahía Blanca, las autoridades municipales informaron que el pico máximo de la pleamar fue superado sin incidentes ni evacuados. Según detallaron, los niveles del agua comenzaron a estabilizarse durante la madrugada del sábado y el nivel de alerta fue reducido de naranja a amarillo debido a una mejora gradual de las condiciones meteorológicas.

Aun así, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente la alerta naranja por vientos y la alerta amarilla por lluvias para distintas localidades costeras, entre ellas Pinamar, Villa Gesell, Miramar, Lobería, Necochea y Tres Arroyos.