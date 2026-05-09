En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Mar Del Plata
Tormentas
Ciclogénesis

El intendente de Mar del Plata habló de las consecuencias de las fuertes tormentas: "Ha hecho grandes destrozos"

Agustín Neme destacó el operativo y dijo que “veníamos esperando la ciclogénesis”. Además, resaltó que no hubo evacuados ni lesionados, pero indicó que el puerto permanece cerrado.

El intendente de Mar del Plata habló de las consecuencias de las fuertes tormentas. (Captura)

El intendente de Mar del Plata habló de las consecuencias de las fuertes tormentas. (Captura)

Un violento ciclón extratropical golpeó durante la noche del viernes a varias localidades de la Costa Atlántica bonaerense y dejó un escenario de preocupación por los fuertes vientos, el oleaje extremo y las intensas lluvias. El intendente interino de General Pueyrredon, Agustín Neme destacó el operativo y dijo que “veníamos esperando la ciclogénesis”.

Leé también Brutal ataque en una escuela de Mar del Plata: golpearon a una adolescente con discapacidad
Brutal ataque en una escuela de Mar del Plata: golpearon a una adolescente con discapacidad. 

El fenómeno provocó inundaciones, destrozos y obligó a suspender actividades marítimas en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. En A24 Neme destacó que: “El mar ha hecho grandes destrozos en la zona costera”.

Las zonas más afectadas se extendieron desde Mar del Plata hasta Necochea, donde se registraron olas de hasta siete metros de altura y ráfagas de viento que podrían superar los 90 kilómetros por hora, según alertó el Servicio Meteorológico Nacional.

No hubo evacuados ni lesionados pero el puerto está cerrado. Desde el miércoles venimos con esta situación, pero no tenemos cuestiones de gravedad. Pedimos a la gente que salga lo menos posible y suspendimos las clases del viernes”, comentó el intendente.

Embed

En Mar del Plata, el temporal dejó acumulados de lluvia que superaron los 105 milímetros entre el miércoles y la madrugada del jueves, de acuerdo con datos oficiales del Gobierno bonaerense.

Como consecuencia, varias calles quedaron completamente anegadas y se registraron rescates de personas atrapadas dentro de vehículos que estuvieron a punto de ser cubiertos por el agua.

Ante la peligrosidad del fenómeno, la Prefectura Naval Argentina ordenó el cierre de la escollera sur marplatense y suspendió el ingreso y egreso de embarcaciones en el puerto hasta nuevo aviso.

Mar del Plata temporal
No hubo evacuados ni lesionados pero el puerto est&aacute; cerrado.

No hubo evacuados ni lesionados pero el puerto está cerrado.

Necochea y Monte Hermoso, entre las localidades más afectadas

En Necochea, uno de los barrios más golpeados fue Ramón Santamarina, donde se acumularon hasta 180 milímetros de agua. La situación obligó a evacuar a seis vecinos, que fueron trasladados a la Escuela Agropecuaria N°1. También allí la Prefectura cerró las escolleras norte y sur debido al fuerte oleaje y las condiciones extremas del mar.

Otra de las ciudades complicadas fue Monte Hermoso. Según medios locales, el nivel del mar superó la barrera de contención y el agua avanzó hasta la peatonal Dufaur, provocando destrozos sobre la costanera y arrastrando incluso un puesto de guardavidas.

Además, gran parte de la ciudad quedó sin suministro eléctrico y las autoridades advirtieron sobre la presencia de cables caídos, clavos y restos de madera en la zona costera, por lo que recomendaron no circular cerca del mar.

Embed

Bahía Blanca logró evitar incidentes pese a la pleamar

En Bahía Blanca, las autoridades municipales informaron que el pico máximo de la pleamar fue superado sin incidentes ni evacuados. Según detallaron, los niveles del agua comenzaron a estabilizarse durante la madrugada del sábado y el nivel de alerta fue reducido de naranja a amarillo debido a una mejora gradual de las condiciones meteorológicas.

Aun así, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente la alerta naranja por vientos y la alerta amarilla por lluvias para distintas localidades costeras, entre ellas Pinamar, Villa Gesell, Miramar, Lobería, Necochea y Tres Arroyos.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Mar Del Plata Tormentas Destrozos Noticias A24
Notas relacionadas
Dictaron la quiebra del Aquarium de Mar del Plata: qué pasará con sus 66 animales
Megaoperativo en la Rambla de Mar del Plata: desalojaron "La Saladita" de Playa Bristol
Temporal: cuáles son los diez municipios en alerta por vientos y ráfagas de hasta 70 kilómetros
Banner Seguinos en google DESK

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar