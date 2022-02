Cómo es la herramienta de Google para optimizar tu eCommerce

Lo cierto es que los consumidores cada vez son más exigentes con la información y los servicios que esperan de los proveedores online. Por eso Google ha decidido poner a disposición esta herramienta.

Qué es y cómo funciona Grow My Store

Lo que hace Grow My Store es evaluar las web eCommerce de PyMES para generar estudios personalizados con recomendaciones y así ayudar a estas empresas a mejorar la experiencia online de los usuarios. Esta herramienta está basada en Market Finder, otro instrumento online gratuito de Google que ayuda a las empresas a globalizarse acercándolas a los mercados internacionales más adecuados.

En concreto, Grow My Store genera informes personalizados a partir de palabras clave relacionadas con el tema de cada experiencia de cliente en el sitio web. Por ejemplo, si Grow My Store encuentra las palabras clave en 10 páginas de la URL, se aprobará la sección correspondiente.

La puntuación de cada sección se calcula utilizando datos de tiendas y clientes obtenidos en diversos estudios realizados por Google. En colaboración con la consultora de eCommerce, Practicology, y las plataformas de investigación de mercado, Ipsos Mori y Kantar TNS.

Grow My Store está disponible en 6 idiomas: español, inglés, francés, alemán, sueco y holandés, aunque en la actualidad Google está trabajando para poder ofrecer esta herramienta en más lenguas.

Qué factores tiene en cuenta para evaluar a las tiendas online

Para ofrecer un buen análisis, Grow My Store testea los eCommerce con hasta 22 métricas que tienen en cuenta los factores más importantes. Es decir, aquellos aspectos que contribuyen de forma positiva a una experiencia de usuario ideal dentro de una página web. Podemos citar la claridad de la información de los productos como el precio o el nivel de personalización para los compradores.

También la navegación intuitiva, si está adaptada a dispositivos móviles, si cuenta con soporte de chat online, si la experiencia de compra es fluida o no, etc. Hay que destacar que Grow My Store es una herramienta específica para cada mercado. Los datos que se utilizan para medir el nivel de mejora de las tiendas online, están basados en las investigaciones de cada país.

Sin duda, los espacios eCommerce deberían ser la principal prioridad para los negocios online y, especialmente, para las empresas multicanal. Muchos consumidores usan la búsqueda online antes de entrar a comprar a las tiendas físicas.

De esta manera, quieren ayudar a que las tiendas online de estos pequeños y medianos negocios sean los más atractivas posibles para los clientes.