Cómo construir una eCommerce exitoso

Al ser consultado por PyMES de A24.com, Pablo Veliz, CEO de VNS, aseguró que "las malas experiencias de los clientes pueden terminar en un dolor de cabeza y más cuando se trata de una plataforma de comercio electrónico. Es por esto que toda la atención tiene que ir al cliente cuando se piensa en el desarrollo de un eCommerce".

Pablo Veliz, CEO de VNS.jpg Pablo Veliz, CEO de VNS

Ahora bien, con el aumento de las compras por medio de plataformas, también se vio un aumento de la competencia, de empresas que expandieron sus horizontes y pusieron en marcha su plataforma online de compras.

A partir de esto, le consultamos a Pablo, cuáles son las 5 claves para poder construir y hacer crecer un negocio en línea.

Y el especialista sugirió:

1- Poner el foco en las fotografías del producto

La tienda virtual, como la física, vende productos y las imágenes son el producto. No hay que abaratar costos cuando se trata de foto-producto. Hay que pensar en cómo te ayudan a sacarle ventaja y cómo afectan a la imagen de la tienda virtual.

¿Las miniaturas de la colección serán verticales, horizontales o cuadradas? ¿Van a estar en un fondo blanco o transparente, sobre un modelo o situación específica? No hay una respuesta correcta o incorrecta a estas preguntas, pero antes de iniciar el camino en el diseño, es importante pensar en estas cosas que determinarán en gran parte cómo es que el sitio lucirá al final.

2- Adecuar las imágenes

Tenes imágenes pixeladas es un error terrible. Existe un viejo recurso para adecuar el tamaño con el botón Shift apretado mientras se cambia el tamaño de la imagen. Y es importante centrar el producto dentro de ese cuadrado. Además, si existen banners de un tamaño específico, consulta con tu diseñador si te puede proporcionar ayuda.

3- La regla de los 5 segundos

Aquí estamos haciendo referencia de la cantidad de tiempo que tus clientes están navegando por el sitio tratando de encontrar lo que buscan. Si la mayoría de los consumidores no puede darse cuenta de eso dentro de 5 segundos, tu tienda virtual está perdiendo ventas.

4- Descripciones para los productos

Ya sea para vender productos directos de fábrica o de otro proveedor, no es para nada recomendable copiar y pegar la descripción que ya hay de los mismos porque los competidores, que venden los mismos productos, van a hacer lo mismo. Esto quiere decir que están compitiendo entre sí con las mismas palabras clave.



La descripción debe ser única. Tener una propuesta de venta única va a motivar al usuario a darle clic a la página del producto y ver más. Utiliza el poder de la persuasión para realizar la venta.

5- Contenido de calidad

No importa que tan impresionante sea el diseño de tu sitio y tus productos, no puedes ignorar la importancia del contenido bien escrito. Esto incluye descripciones de cada producto, páginas de información (como "Acerca de nosotros"), entradas de blog y por supuesto copia del documento de marketing. No pierdas clientes debido a que "no entienden" lo que tu producto hace, o porque encuentran una mala copia escrita de un producto mal diseñado.