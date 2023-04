Crearon una pyme que ofrece la solución para dejar atrás tus deudas

Ellos idearon un método para ayudar a ahorrar el dinero necesario mientras trabajan en negociar la deuda con los acreedores.

De esta forma, arriban a un acuerdo entre las partes una vez que existen los fondos suficientes para cancelar la deuda.

En una entrevista con este medio, Rodrigo De Britos reveló cómo surgió el proyecto y el éxito del negocio en los años recientes.

La génesis de la idea

Esto “nace como producto de una situación personal, ya que se me había generado una deuda por error. Aparecieron empresas que yo no conocía, me llamaban siete veces por día y a cualquier hora. Tanto mi mujer como yo somos abogados y lo pudimos resolver”, describe De Britos.

“Junto a mi amigo Rodolfo, que es economista y mi mujer, generamos esta plataforma porque conocimos mucha gente que tenía este tipo de problemas. La mayoría quiere pagar las deudas, pero no sabe cómo hacerlo”, explica.

chaudeudas 2.jpg

“Con Chau a tus Deudas podés llegar a dos objetivos: Tener herramientas para conocer los derechos, pero también cuáles son sus obligaciones, porque las deudas se pagan”, especifica el emprendedor.

El cofundador de la firma detalla: “Les ofrecemos pagar las deudas con nuestro plan, de manera ordenada. Les informamos sobre lo que puede pasar si no pagan (embargos). Y los asesoramos para que vayan ahorrando y así cancelar las deudas”.

“Mientras ocurre todo eso, nosotros nos contactamos con el acreedor y empezamos a negociar la deuda de nuestro cliente. Logramos que este salga del Veraz y lo devolvemos sano al sistema financiero. Además, lo capacitamos sobre educación financiera”, subraya el experto.

Meta alcanzada

“El resultado de todo esto es que cancelan sus deudas, algo que muchas veces es traumático porque no saben cómo resolverlo, a pesar de que quieren pagarlas”, menciona De Britos.

Y aclara: “Muchas veces los deudores toman más deuda para pagar los intereses y se hace una bola”.

“Nosotros hacemos un plan de ahorro sabiendo que, en determinado momento, vamos a poder negociar una quita con el acreedor. Con eso, no hace falta que el deudor tome otra deuda para pagar la inicial”, enfatiza el profesional.

“Los bancos venden su cartera de deudores a otras empresas, por eso muchas veces al deudor lo llaman de lugares que no son el banco donde tomaron la deuda. Nosotros le preparamos un plan de ahorro a medida, y nosotros negociamos con el acreedor”, puntualiza el experto.

“Al deudor no le cobramos nada, solo queremos que todo lo que ahorra sea para pagar la deuda y que no gasten el dinero en honorarios”, resalta De Britos.

El servicio que presta "Chau a tus Deudas" no es ayudar a que la gente no pague, sino, terminar con el hostigamiento y acompañarlas en el camino para que cumplan sus compromisos.