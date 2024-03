eCommerce: guía para iniciarse en el comercio electrónico y no fracasar en el intento

Por supuesto, no existen trucos mágicos ni atajos milagrosos. Si buscás el éxito, preparate para invertir tiempo y esfuerzo genuino.

Abrir una tienda online no es llegar y arrasar.

Lanzarse al mundo del eCommerce es como tener un hijo: implica esfuerzo, dedicación y, por supuesto, olvidate de gestionarla solo en tus ratos libres.

Si no abrirías una tienda física para atenderla solo cuando tengas ganas, no lo hagas con tu tienda online. No caigas en la trampa de pensar que es algo manejable en tiempo libre.

eCommerce: 6 reglas de oro para vender online en 2024

1- Antes de lanzarte a la pileta, comprobá que haya agua: Elaborá un plan de negocio realista a tres años. No te engañes con expectativas poco fundamentadas. Contá con profesionales que te ayuden a definir bien tu negocio. No seas autosuficiente; la imparcialidad es clave. Estudiá el mercado y a tu competencia. Conocé las dimensiones, líderes, precios, y planteamientos del mercado.

2- Vender online cuesta dinero, y al rincipio más: realizá un presupuesto realista. No gastés todo en una web de eCommerce supermegafashion; destiná recursos al marketing. Comenzá con una tienda online sencilla y de bajo costo. Priorizá la inversión en atraer visitantes.

3- Realizá tests de producto: utilizá plataformas como Amazon para probar el mercado sin crear tu propia tienda online. Aprendé a competir y analizar resultados en el entorno competitivo de Amazon.

4- Si no te ven, no vendés: desarrollá un plan de marketing básico. Combiná redes sociales, publicidad pagada, SEO y analítica web. Destiná una parte significativa del presupuesto al marketing. La visibilidad no llega sola.

5- La gran muralla de los pagos y la logística: ofrecé opciones de pago variadas: tarjeta, PayPal, Bizum. Adáptate a las preferencias del mercado. Investigá y elegí una solución logística que se ajuste a tus necesidades y buscá equilibrio en los gastos de envío.

6- El eCommerce es una carrera de fondo si sos pequeño: comprendé que, como pequeño comerciante, corrés maratones, no sprints. La paciencia y la adaptabilidad son clave. Aprendé constantemente de los datos y no te aferrés a ideas preconcebidas. La rentabilidad viene de la flexibilidad y el aprendizaje constante.

Sin dudas, vender online en 2024 no es tarea fácil, pero con una estrategia sólida, inversión inteligente y adaptabilidad, podés superar los desafíos del eCommerce.

Por último, no olvidés que el éxito lleva tiempo y la perseverancia es la clave para atravesar la travesía del desierto que muchos negocios online enfrentan en su primer año. Aprendé de los errores, ajustá tu enfoque y seguí avanzando. Solo así llegarás al otro lado con un negocio exitoso.