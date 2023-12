Elina Costantini: la emprendedora detrás de la Semana de Alta Costura y los ingresos que genera esta industria

Con el espíritu emprendedor que la caracteriza, Elina Costantini, a sus 32 años, es la mente maestra detrás “SAC”, la Semana de Alta Costura.

“Soy bastante arriesgada: cuando me propongo algo, lo pienso mucho y doy el salto al vacío. Eso sí: siempre con los pies sobre la tierra. Con mi marido, nos consultamos y nos apoyamos siempre: tanto él para su negocio como yo con mis emprendimientos. Cuando le conté, lo primero que me dijo fue: Me parece brillante”, cuenta Elina Costantin, fundadora y directora.

"No creo en los imposibles, soy perseverante y estoy convencida de que uno puede lograr lo que quiere. La SAC, es una empresa que permite ser la vidriera para que los diseñadores puedan mostrar sus diseños tanto en Argentina como en el Mundo”, agrega.

En Argentina se celebra en escenarios emblemáticos como el Teatro Colón, Embajada de Brasil, Puerto Madero y en el Museo Malba.

El compromiso de Eduardo Costantini, su esposo, con el arte y la moda le ha valido a Elina el apodo de “mecenas”, un título que ella acepta con humildad y conexión a su marido.

"Todo lo que sea para ayudar a los diseñadores para mostrar el diseño argentino y trascender fronteras para mí, es una bendición. Si es con el fin de que todo esto crezca, me parece fabuloso”, comenta.

Semana de Alta costura: los planes de industria para el futuro

Con ojos en el futuro, Elina anuncia: "En principio vamos a hacerlo una vez por año y, si va creciendo, serán hasta dos. Además, se conjuga con mi proyecto de desfiles en Uruguay en el verano".

"Ya tengo propuestas para llevar a estos diseñadores al mercado internacional con la Semana de Alta Costura en otros países. Tengo propuestas para desembarcar en Dubai y Miami para el 2024, por eso el mes que viene viajo para firmar contratos con quienes serán mis socios en el exterior”, anuncia y explica: “Quiero seguir promoviendo la alta costura argentina en el escenario global y explorar oportunidades de colaboración con otras semanas de la moda de renombre mundial".

Y añade: "Mostrar los diseños argentinos al mundo, es algo muy bueno, ya que además de conocer al alta costura, se generan fuentes de trabajo en argentina , se exporta la pieza terminada, fomenta la exportación de la moda argentina y además ingresan divisas a nuestro país que tanta falta hacen”.

Cabe destacar que el mundo de la moda en argentina genera 400 mil puestos de trabajo, divididos en 250 mil en confección y 150 mil puestos en comercialización.

Las exportaciones aumentaron un 57,3% según el INDEC en noviembre del 2023.

SAC hoy en día da trabajo a más de 1500 personas, un número que duplica al del año pasado.

“Me da satisfacción promover nuestros talentos en la alta costura: protegiendo y promocionando a los que recién empiezan. El desarrollo perpetuo de la moda argentina se manifiesta en un relato en constante transformación, tejido con maestría, fibras exquisitas y una creatividad incansable. Tengo necesidad de trabajar hasta el último día de mi vida. Amo hacerlo. Soy una emprendedora nata, voy a seguir trabajando mucho para que los diseños argentinos se conozcan en el mundo y además es importante preservar la tradición de los oficios textiles”, agrega.

Mirando hacia adelante: "Ya estoy pensando en la próxima semana de alta costura. No sé si será en distintos lugares de Buenos Aires o en uno solo, estamos pensando con el equipo, dice.

Su visión trasciende fronteras, llevando la SAC a otros países del mundo, emergiendo como una figura crucial, no solo en el ámbito de la moda argentina, sino como una líder visionaria que impulsa el talento local hacia la escena internacional. Su legado resuena en cada puntada de alta costura, marcando un hito indeleble en la historia de la moda de nuestro país.