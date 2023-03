Emprendedores: la cordobesa especializada en LinkedIn con clientes en Latam y España

Luego de analizar diversas posibilidades sobre cómo continuar con su vida laboral, decidió invertir sus ahorros para formarse como community manager.

LinkedIn ya era una red social de renombre, pero no resultaba fácil comprender cómo interactuar en ella.

Avizorando el futuro

Gracias a muchas horas de exploración e investigación como autodidacta, Vanesa percibió que en esa plataforma existía una gran posibilidad para dar vida a su emprendimiento.

Tiempo después se especializó y desde entonces con sus servicios ayuda a posicionarse a quienes buscan un trabajo o deciden emprender.

La joven emprendedora digital hoy disfruta de los beneficios de trabajar desde la comodidad de su hogar, colaborando con emprendedores y empresarios de LATAM y de España.

“En el 2019 decidí invertir mis ahorros para formarme como community manager. Como no tenía sitio web para ofrecer mis servicios, fui a buscar mis primeros clientes en LinkedIn. Me sorprendió ver lo rápido que conseguí los primeros, quienes en su mayoría son de España y diversos puntos de LATAM. Entonces, me di cuenta de que si yo pude lograrlo, otros también podían conseguirlo”, comenta Vanesa.

LinkedIn es la red profesional por excelencia, pero no es una red intuitiva como otras. Tiene sus trucos y secretos.

“Por eso, primero invertí tiempo en investigarla de manera autodidacta y luego me formé y especialicé en esta red para ayudar a otras personas. Si bien cuento con clientes fijos de España y de Latinoamérica, como el caso de emprendedores y empresarios a los que les llevo la gestión diaria de su cuenta, también acuden a mí quienes necesitan una mentoría, porque están buscando trabajo y necesitan optimizar su perfil para tener mayor visibilidad ante los reclutadores de las empresas”, agrega.

En los últimos años, se ha instaurado la expresión “marca personal”. Pero qué quiere decir, realmente, marca personal y cómo se construye.

“Marca personal es lo que dicen de vos cuando no estás presente. Es la huella que dejás en los demás, esa primera impresión que causás y que tenés que sostener de manera coherente para lograr que te identifiquen y recuerden por lo que hacés y a lo que te dedicás. Esta red social ofrece grandes oportunidades para quienes la trabajan de manera estratégica y, eso lo vas a lograr creando contenidos de valor en relación con tu sector. De esta manera, generás confianza, ganás autoridad en tu área y lográs diferenciarte de tu competencia”, explica.

Tanto si se es empleado en una empresa, como autónomo o emprendedor, la marca personal posiciona como referente de un área.

El secreto, dice, es “creando contenidos que aporten valor para tu comunidad de contactos”.

Marcando el camino

Esta plataforma profesional tiene grandes oportunidades, tanto para quienes buscan un empleo, como para las empresas y también para los emprendedores que necesitan conseguir clientes.

Para lograr conseguir resultados, enumera, hay que centrarse en 3 pilares:

Primero, es necesario optimizar el perfil profesional. Es decir, completar en detalle todas las secciones y con las palabras clave en las que se desea posicionar, para que los reclutadores de las empresas o los potenciales clientes te encuentren.

En segundo lugar, es importante ampliar la red de contactos, pero de manera estratégica. No importa la cantidad, sino la calidad para beneficiarte de hacer networking y generar nuevas sinergias.

Por último, animarse a producir contenidos y compartir información relevante es fundamental para ganar mayor visibilidad, generar confianza en la audiencia y lograr convertirse en una voz experta y de autoridad en su sector.

En esto es primordial planificar y diseñar una estrategia de contenidos en los temas que interesa posicionarse.

Es interesante destacar que Incluso, en algunos países, como en el caso de Chile, muchas empresas les solicitan a sus empleados que abran un perfil en esta red social para profesionales y se convierten en sus propios embajadores de marca para hacer mayor difusión de sus productos y servicio.

Hoy en día Vissani, que tiene clientes regionales, aspira a expandirse más allá de España y abarcar otros países de Europa.