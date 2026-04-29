Impactante video en la autopista: un hombre viajó agarrado a una chapa y desató polémica

El video despertó indignación y preocupación entre los usuarios, y volvió a poner en debate las prácticas imprudentes en rutas y autopistas, especialmente en lo que respecta al traslado irregular de materiales sin las condiciones adecuadas.

Otro caso que expone la imprudencia al volante

El episodio se suma a otro hecho reciente ocurrido en la ruta provincial 74, a la altura de General Madariaga, donde un conductor fue detectado en una situación igualmente peligrosa: circulaba a contramano, sin luces y sin cinturón de seguridad.

El hecho fue advertido durante un operativo del Ministerio de Transporte bonaerense, en el que agentes de seguridad vial interceptaron una Ford Ecosport que avanzaba en sentido contrario al tránsito, generando un escenario de alto riesgo.

El infractor, un hombre de 69 años oriundo de Pinamar, fue detenido antes de que se produjera un siniestro. Los agentes constataron múltiples irregularidades y labraron el acta correspondiente.

Captura El hecho fue advertido durante un operativo del Ministerio de Transporte bonaerense.

Controles y advertencias: el foco en la seguridad vial

Desde el Ministerio de Transporte destacaron la importancia de estos operativos preventivos, que buscan detectar infracciones en tiempo real y evitar accidentes. Además, remarcaron que conductas como circular a contramano o transportar cargas sin seguridad son factores clave en la siniestralidad vial.

Las autoridades insistieron en la necesidad de respetar las normas de tránsito, utilizar siempre el cinturón de seguridad y garantizar condiciones adecuadas en los vehículos. “El cumplimiento de las reglas no solo evita sanciones, sino que salva vidas”, subrayaron.