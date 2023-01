Estudió neurociencias y exporta sus servicios para mejorar el bienestar de empleados y empresas

“Esto es relativamente verdadero para algunos roles en los mercados de capitales, pero relativamente falso para quienes lideran equipos. Por ejemplo, en empresas de tecnología. Ambas relatividades muestran que en todas las empresas hay infinidad de habilidades y roles y que en esa infinidad hay espacio para casi todos los tipos de personalidades”, relata Oneto.

Esta emprendedora se recibió de licenciada en Administración de Empresas, pero al quedar embarazada de su primer hijo sintió la necesidad de conocer al detalle cómo se desarrollaba esa vida dentro suyo.

“Así inicié un viaje que me llevó a investigar y fascinarme con el amplio mundo de la neurociencia”, recuerda.

Oneto es hoy, coach, consultora, profesora y asesora de soluciones sistémicas en organizaciones. Además, es autora, investigadora, speaker en temas de potencial, talento organizacional y alta dirección tanto en América como en Europa.

“Hace más de 20 años que me dedico a estudiar la aplicación práctica de las neurociencias al comportamiento organizacional. En todo este tiempo encontré, no solo en la práctica profesional, sino también en los estudios de los neurocientíficos, que la gran diferencia es cómo cada una de estas disposiciones busca recargar energías", explica.

Qué es Talentum

“Talentum, en sí mismo, es una solución muy muy amplia, porque tiene muchas facetas. Pero nace de una forma filosófica de ver el mundo y la realidad que, en su momento, era como rara. Si bien hoy se habla de empresas con este tipo de miradas, hace un par de años hablar de ser humanista era como entre antiguo y raro, más allá de que hay una vuelta al humanismo, cuyo regreso tuvo mayor fuerza a raíz de la pandemia”.

Por eso, dice, buscamos aportar el equipo humano de una empresa, sea más humana. La visión que es que las personas puedan encontrar en su trabajo, el bienestar laboral.

La búsqueda de respuestas

“Todo esto tiene lugar porque a mí me preocupa la búsqueda de respuestas a la pregunta de para qué hago lo que hago. Cuántas veces nos encontramos haciendo algo que no tenías ganas. Entonces, por un lado, es el para qué, pero también el cómo hago lo que hago. Todo esto tiene que ver con la salud y cómo abordamos las distintas situaciones con recursos, disposiciones que te salen mejor. Buscamos que las personas entiendan su "biblioteca mental", ayudarlos a que puedan identificar sus habilidades y desarrollarlas en el ámbito laboral”.

De acuerdo a los datos con los que cuentan en Talentum, la mitad de la gente se conoce muy poco y la otra, no se conoce nada. Con lo cual podemos inferir que muchas personas trabajan de algo que no está bueno, que no les hace bien, que no es lo que mejor va a hacer, razón por la cual, tampoco su contribución va a ser la mejor.

“En este punto, no tenemos que perder de vista que prosperar a veces, no es ser más rico o menos rico que otros, prosperar es sentirte feliz con tu trabajo, tener ganas de ir a trabajar, estar motivados, sentir que con tu tarea, cumplís tu propósito y que estás aportando”, recalca.

“Solo busco ayudar a que las personas puedan lograr un mayor bienestar en su vida laboral más allá de los vaivenes personales y los económicos. Y que esto, lo puedan hacer con cierta fluidez y alineados entre lo que hacen y lo que son”, concluye.