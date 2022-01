Hay un enemigo invisible que ataca a las PyMES

Tengo un caso. El jefe pide un informe al gerente de producción. El informe se elabora. Pasan los días y el informe no llega. El jefe hace el reclamo a la secretaria. La secretaria llama al gerente de producción, éste le envía el informe. Al jefe no le gusta porque tiene un error de diseño. Pide un cambio. La secretaria no encuentra al gerente, para ser más expeditiva, llama a la diseñadora. Se hace el cambio y la diseñadora se lo manda directo al jefe. El jefe hace la devolución y se lo manda a la diseñadora y dice. Está ok.