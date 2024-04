La cantidad de mujeres en puestos directivos de empresas en Argentina es menor al promedio en Latam

El porcentaje de mujeres en cargos de alto mando en empresas de Argentina, es menor al promedio en Latinoamérica (31% vs 36%), incluso por debajo del promedio global (33%), según el reporte Women in Business 2024, que publica cada año la consultora Grant Thornton. Con el lema “En vías hacia la paridad”, el informe 2024 analiza la situación de las mujeres empresarias en diferentes países claves del globo. En particular, para la Argentina, expone que, incluso cuando el índice de mujeres en puestos directivos se incrementó en las últimas décadas, continúa siendo menor al promedio de la región.