La hiriente frase con la que Wanda Nara impidió la intervención de Elba Marcovecchio en el escándalo con Icardi

“Elba quiso subir y Wanda respondió por el portero: ‘No quiero que suba por si se lleva algo. Que suba Mauro con Mattera para ver a las nenas y yo me voy”, informó el conductor de LAM (América TV) sobre los dichos de Wanda, en clara alusión a aquel video con el que en su momento intentaron desacreditar a la abogada con un supuesto robo de pertenencias del departamento de su marido, Jorge Lanata, mientras él estaba internado.

Qué hizo la China Suárez mientras Wanda Nara y Mauro Icardi se enfrentaban otra vez por sus hijas

En medio del conflicto que este viernes tuvo como epicentro el edificio Chateau Libertador, donde Mauro Icardi llegó para retirar a sus hijas y Wanda Nara inicialmente se negó a entregarlas, Ángel de Brito sorprendió al revelar un curioso dato sobre La China Suárez, actual pareja del futbolista.

"La China en la mansión de los sueños con su trup pidiendo delivery", escribió el conductor de LAM (América TV) en sus historias de Instagram, dejando entrever que la actriz se encontraba en la casa de Icardi junto a su círculo más íntimo, a la espera del jugador, mientras compartían una comida solicitada por aplicación.

El episodio comenzó cerca de las 11 de la mañana y se extendió por más de 10 horas, generando una fuerte conmoción mediática. Al lugar se acercaron abogados, personal policial, el SAME y profesionales del Ministerio Público Tutelar, encargados de velar por el bienestar de las menores, Francesca e Isabella Icardi.

Lo cierto es que fueron más de 10 horas de arduas negociaciones dado que Nara se atrincheró en su departamento del piso 36 del Chateau Libertador del porteño barrio de Núñez, asegurando que las menores no querían ir con su padre y manifestando su miedo de que pudiese llevárselas a Turquía. En este contexto, el mismísimo juez Adrián Hagopian le hizo saber a la mediática que no existía tal posibilidad, aunque Wanda parecía no entrar en razones.

Finalmente, tras horas de negociaciones y tensión, el futbolista logró retirarse del lugar con sus hijas, en cumplimiento de una orden judicial. Mientras tanto, la China Suárez se mantuvo al margen del conflicto, disfrutando de una jornada tranquila, según indicó el periodista.