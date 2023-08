La historia de Dana Mondini, la jovencita que creó un proyecto para financiarse el cumple de 15

Su sueño es ir a Disney o Punta Cana en 2024. Para lograrlo decidió abrir @brilla_velasyjabones en Instagram y empezar a vendar velitas con diseño propio a las personas que festejan cumpleaños, casamientos, baby showers y hasta un evento de mujeres.

Lo hace durante su tiempo libre, con la ayuda de su mamá y demás familiares, cumpliendo al mismo tiempo las tareas típicas de una adolescente de 13 años.

Emprendimiento teen

"Quiero viajar al exterior cuando tenga quince años. Como somos muchos en casa, mi mamá me explicó que no es algo fácil. Entonces se me ocurrió crear este mini-emprendimiento", relató Dana en el programa Somos Pymes Radio, por Radio La Red.

"Empecé haciendo mis velitas para llevar a cumpleaños y baby showers. También me las pidieron para llevar a un evento de mujeres... y cosas así", describió.

"Yo hago mayormente las velas. A veces me ayuda mi mamá, que es la que se ocupa de hacer todas las entregas", explicó la joven emprendedora.

"Arranqué este proyecto en 2022 a los 13 años. En octubre cumplo 14. Vengo bien con el proyecto y estoy esforzándome para que cada vez me salgan mejor las velas", enfatizó la creadora del proyecto.

Y resaltó: "Hago 20 velas por entrega. Me divierte el proceso y me gusta hacerlo. Mientras tanto, sigo recaudando para el viaje".

La génesis del proyecto

"Todo comenzó cuando vino mi tía el año pasado y me trajo algunos insumos para hacer velas como una manera de divertirnos. Ahí se me ocurrió la idea de crear un Instagram y empezar a venderlas", precisó Dana.

"Con el tiempo me fueron pidiendo familiares y amigos, y todo se fue agrandando. Utilicé las vacaciones de invierno para adelantar el trabajo y también aprovecho los fines de semana", admitió la jovencita.

Y aclaró: "Lo primero es estudiar para dar bien las pruebas en la escuela y durante los finde trabajo en las velas. Soy buena alumna y no me cuesta sacar buenas notas".

Sobre el final de la charla, sobresalió su espíritu emprendedor.

"Después del viaje creo que voy a seguir con el emprendimiento porque es una buena fuente de ingresos. Me gusta hacerlo", anticipó Mondini.

(*) El autor es redactor de Somos Pymes.