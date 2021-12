Las exportaciones alcanzaron su nivel más alto desde 2012

El canciller Santiago Cafiero señaló que "el destacado crecimiento de las exportaciones es una muestra clara y concreta de la recuperación económica en las diferentes actividades que está viviendo la Argentina. Para que el país crezca es necesario que aumenten las exportaciones. Tenemos un potencial enorme para seguir en este sendero".

De acuerdo con el informe del Palacio San Martín, en noviembre, las importaciones totalizaron U$S 5.767 millones y el superávit comercial alcanzó los U$S 397 millones en el mes y U$S 14,3 mil millones, en 2021.

En 11 meses de 2021, las exportaciones totalizaron U$S 71,3 mil millones, con un crecimiento del 38,9% respecto del mismo período en 2020 y un 19,4% respecto de 2019.

Las exportaciones de Manufacturas de Origen Agropecuario alcanzaron en noviembre U$S 2.458 millones, en tanto los Productos Primarios mostraron ventas por U$S 1.323 millones, el segundo registro histórico más alto, después de noviembre de 2019.

Las exportaciones de automóviles y vehículos comerciales livianos llegaron a las 32.513 unidades vendidas, el nivel más alto desde noviembre de 2014, mostrando así un sostenido sendero de recuperación.

Brasil, Chile, India, Estados Unidos y China fueron los principales destinos del comercio exterior, acumulando el 45% del total.

El mayor crecimiento porcentual interanual dentro de los Servicios Basados en el Conocimiento lo presentaron los servicios personales, culturales y recreativos, que con exportaciones por U$S 105 millones y un crecimiento del 60%.

Superávit comercial

La balanza comercial de Argentina registró en noviembre un excedente de US$ 397 millones, de acuerdo a un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

De esta manera, el rubro acumuló en once meses un superávit de 12.528 millones de dólares.

Este ingreso de dólares fue una de las herramientas que le permitió al gobierno intervenir en el mercado de cambios y sostener la cotización oficial.

Las exportaciones aumentaron un 37% a US$ 6.164 millones, mientras que las importaciones crecieron 40% a US$ 5.767 millones.

El intercambio total (exportaciones más importaciones) registró un incremento de 38,5%, alcanzando un volumen de US$ 11.931 millones.

El aumento de las exportaciones es producto de un alza de 23,1% en los precios y de 10% en las cantidades despachadas.

De acuerdo a la información oficial todos los rubros aumentaron sus índices:

Productos Primarios (PP): 75,2%.

(PP): 75,2%. Manufacturas de Origen Industrial (MOI): 59,7%.

(MOI): 59,7%. Combustibles y energía (CyE): 25,3%.

(CyE): 25,3%. Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA): 13,5%.

En tanto, el avance de las importaciones se explica por un alza de 21,2% en precios y 15,6% en cantidades.

Nuevo plan para las exportaciones

En un acto realizado en el Palacio San Martín durante la semana pasada, el Jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el canciller Santiago Cafiero presentaron el Plan de Promoción de Exportaciones 2022.

La iniciativa tiene por objetivo incrementar las ventas al exterior y que en el mediano plazo se pueda alcanzar los US$ 100.000 millones.

El Plan de Promoción de Exportaciones 2022 fue elaborado en el marco del Consejo Público Privado para la Promoción de Exportaciones, con la participación de 365 cámaras y entidades vinculadas al comercio exterior, que reúnen a más de 18.000 empresas pertenecientes a 76 complejos exportadores argentinos.

El plan contempla 280 acciones para el próximo año, incluidas la participación argentina en 142 ferias internacionales, la realización de 48 rondas de negocios, 58 misiones comerciales, 9 talleres de oferta tecnológica y 23 acciones de posicionamiento sectorial.

"Buscamos que se incorporen diferentes sectores de desarrollo y estamos viendo celosamente cómo se le agrega valor a las exportaciones, con capacidades que tenemos que ir involucrando en este gran desafío de Estado que es llegar a los 100.000 millones de dólares anuales, que es un desafío medible y concreto", dijo Cafiero durante el evento.

Por su parte, Manzur señaló que "este año, con todas las dificultades e incrementos en contenedores y fletes, Argentina va a terminar el año exportando en el orden de los 75 mil millones de dólares" por lo que "es momento de redoblar los esfuerzos en esta dirección".