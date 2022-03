Las exportaciones mendocinas crecieron 19% en 2021

Nuevo récord

Desde ProMendoza aseguraron que el 2021 tuvo el mejor registro en exportaciones desde 2013, cuando se negociaron productos primarios y manufacturados por U$S 1.681 millones FOB.

El desarrollo comercial del año pasado se explica en parte con el récord de ventas de la industria vitivinícola. Además, las exportaciones argentinas de vino fraccionado alcanzaron un récord histórico en valor con un monto total de U$S 817 millones FOB en 2021. Mendoza en particular logró una mejora del 10%, pasando de los U$S 720 millones FOB en 2020 a los U$S 794 millones FOB en 2021.

¿Cómo se desarrolló cada sector?

La exportación manufacturera mendocina de origen industrial (MOI) en 2021 registró un aumento del 82% en valor FOB (creció de U$S 133,7 millones FOB en 2020 a U$S 243 millones FOB en 2021) y 64% en volumen respecto a 2020, según datos aportados por Indec.

Desde ProMendoza esperan que continúe la curva de crecimiento de las MOI durante 2022. En detalle, los materiales plásticos y sus manufacturas lograron un alza del 159%, pasando de U$S 41,4 millones a U$S 107,2 millones; también el papel, cartón (productos relacionados principalmente al packaging de la industria alimenticia) creció un 111%, ampliando su facturación de U$S 3,2 millones a U$S 6,7 millones FOB.

Los principales destinos de las exportaciones de MOI fueron: Chile, Brasil, Bolivia, Colombia, Perú, Estados Unidos, Corea, Europa, Asia, Países Árabes, Australia y China, entre otros.

Los productos primarios sufrieron una retracción del 12% en valor FOB y una contracción del 2% en volumen negociado. En el caso del ajo, por ejemplo, la merma fue del 15% en valor, cayendo de los U$S 123,3 millones en 2020 a los U$S 104,8 millones FOB en 2021; pero en contrapartida a la pérdida de valor hubo un incremento del 13% en el volumen, subiendo de 69,6 millones a 78,4 millones de kilos. La miel, en tanto, mostró un crecimiento del 29% en valor, pasando de unos U$S 2 millones en 2020 a U$S2,7 millones FOB comercializados en 2021, con una caída del volumen del 8% (bajó de 880 mil kilos en 20201 a 808 mil kilos del año pasado).