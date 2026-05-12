La inquebrantable postura de Nati Jota tras el tenso cruce con Estanislao Bachrach en Olga

Nati Jota habló en La mañana de Lape (América TV) después del tenso cruce que protagonizó con el especialista en Biología Molecular de la UBA Estanislao Bachrach durante una columna en Sería increíble, el programa de Olga.
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En una nota con La mañana de Lape, Nati Jota habló luego del tenso ida y vuelta con Estanislao Bachrach en Olga.
Nati Jota habló en La mañana de Lape (América TV) después del tenso cruce que protagonizó con el especialista en Biología Molecular de la UBA Estanislao Bachrach durante una columna en Sería increíble, el programa de Olga.
El momento se viralizó rápidamente cuando la conductora decidió cerrar el segmento de manera abrupta luego de una serie de rispideces al aire.
Todo comenzó cuando Nati le preguntó a Bachrach sobre los efectos del alcohol en la serotonina. El científico respondió con un escueto "no lo sé", y la tensión fue escalando hasta que él lanzó una frase que se volvió viral: "Eso es la Argentina. Cualquiera que tiene un micrófono dice cualquier pelo... con tal de no decir 'no sé'". Fue entonces cuando la conductora cerró el segmento: "Acá viene gente muy amorosa. Bueno, está bien, pero por eso ya se terminó la columna".
Tras la repercusión, Nati salió a dar su versión. Explicó que la columna duró 20 minutos y que el recorte que circuló en redes no refleja lo que pasó. "Está muy sacado de contexto. La nota fue bastante incómoda, pero igual yo lo que hice todo el tiempo fue tratar de sostenerla y tirar para adelante y pensar nuevas preguntas", dijo.
La conductora también contó que intentó cerrar el segmento varias veces antes del momento que se viralizó. "Lo cerré como pude. Me costó cuatro veces intentar cerrarla porque me decía 'ya, ya, ya'. No sé si otro conductor le cuestiona cuando quiere cerrar la nota", señaló.
Sobre el clima que se vivió al aire, fue contundente: "Cada pregunta que hacía se respondía como si fuera una pelotudez, y eran preguntas para que entienda todo el mundo". Y agregó que Bachrach también le sugirió que fuera a terapia en plena columna.
Por último, Nati fue clara respecto a si volvería a invitarlo: "No me sentí bien, no me sentí respetada, la verdad. No me sentí respetada en mi rol".
Estanislao Bachrach nació en Buenos Aires en 1971 y es doctor en Biología Molecular por la UBA y la Universidad de Montpellier, en Francia. Investigó y dio clases durante cinco años en la Universidad de Harvard, donde sus propios alumnos lo distinguieron cuatro años consecutivos con el Certificate of Distinction in Teaching Biological Sciences. Hoy es profesor full-time de Liderazgo e Inteligencia Emocional en la Universidad Torcuato Di Tella.
Más allá de su trayectoria académica, Bachrach se convirtió en uno de los divulgadores científicos más populares de la Argentina. Su primer libro, Ágilmente, publicado en 2012, fue el libro de no ficción más vendido del país y fue traducido al inglés, italiano, ruso y otros idiomas. Desde entonces publicó varios títulos más sobre neurociencias, emociones y autoconocimiento, y llena teatros con sus charlas sobre el funcionamiento del cerebro.
Es, en definitiva, una figura que cruzó del laboratorio al mainstream: un científico de carrera que eligió traducir la ciencia para el gran público. Y fue justamente en ese rol de columnista invitado que se sentó frente a Nati Jota en Olga, donde el encuentro derivó en uno de los momentos más comentados de la semana en los medios y las redes.