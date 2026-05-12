La inquebrantable postura de Nati Jota tras el tenso cruce con Estanislao Bachrach en Olga

La conductora también contó que intentó cerrar el segmento varias veces antes del momento que se viralizó. "Lo cerré como pude. Me costó cuatro veces intentar cerrarla porque me decía 'ya, ya, ya'. No sé si otro conductor le cuestiona cuando quiere cerrar la nota", señaló.

Sobre el clima que se vivió al aire, fue contundente: "Cada pregunta que hacía se respondía como si fuera una pelotudez, y eran preguntas para que entienda todo el mundo". Y agregó que Bachrach también le sugirió que fuera a terapia en plena columna.

Por último, Nati fue clara respecto a si volvería a invitarlo: "No me sentí bien, no me sentí respetada, la verdad. No me sentí respetada en mi rol".

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¿Quién es Estanislao Bachrach?

Estanislao Bachrach nació en Buenos Aires en 1971 y es doctor en Biología Molecular por la UBA y la Universidad de Montpellier, en Francia. Investigó y dio clases durante cinco años en la Universidad de Harvard, donde sus propios alumnos lo distinguieron cuatro años consecutivos con el Certificate of Distinction in Teaching Biological Sciences. Hoy es profesor full-time de Liderazgo e Inteligencia Emocional en la Universidad Torcuato Di Tella.

Más allá de su trayectoria académica, Bachrach se convirtió en uno de los divulgadores científicos más populares de la Argentina. Su primer libro, Ágilmente, publicado en 2012, fue el libro de no ficción más vendido del país y fue traducido al inglés, italiano, ruso y otros idiomas. Desde entonces publicó varios títulos más sobre neurociencias, emociones y autoconocimiento, y llena teatros con sus charlas sobre el funcionamiento del cerebro.

Es, en definitiva, una figura que cruzó del laboratorio al mainstream: un científico de carrera que eligió traducir la ciencia para el gran público. Y fue justamente en ese rol de columnista invitado que se sentó frente a Nati Jota en Olga, donde el encuentro derivó en uno de los momentos más comentados de la semana en los medios y las redes.