Miles de productos: Sandra Pettovello confirmó el beneficio más esperado por los jubilados

La intención oficial es que los adultos mayores puedan optimizar el uso de sus ingresos mensuales frente al constante aumento del costo de vida, especialmente en rubros esenciales.

Supermercados con descuentos destacados para jubilados

Entre las cadenas más importantes adheridas se encuentran grandes supermercados nacionales e internacionales, con promociones especiales diseñadas para quienes cobran a través de ANSES.

Disco, Jumbo y Vea

Estos supermercados ofrecen uno de los beneficios más atractivos del sistema:

10% de devolución en todos los productos , incluyendo carnes.

, incluyendo carnes. 20% de reintegro en artículos de limpieza y perfumería .

. Sin límite máximo de devolución.

No acumulable con otras promociones comerciales.

Este esquema resulta especialmente importante para jubilados que realizan compras mensuales grandes, ya que la ausencia de tope permite maximizar el ahorro.

Coto, La Anónima y Super CAS/FASA

En estas cadenas, los beneficios incluyen:

10% de descuento en la mayoría de los rubros .

. Exclusión de carnes, electrodomésticos y algunas marcas seleccionadas.

Sin tope de reintegro.

No acumulable con promociones paralelas.

Otras cadenas y comercios adheridos

Además de los supermercados más conocidos, el programa incorpora múltiples opciones de ahorro:

Josimar

15% de descuento general .

. Sin tope de devolución.

No compatible con otras promociones.

Carrefour

10% en productos seleccionados .

. Tope máximo de reintegro de $35.000.

Excluye carnes, electrodomésticos y marcas específicas.

Día

10% en todos los rubros .

. Tope de $2.000 por operación.

Compatible con otras promociones.

ChangoMás

10% de descuento .

. Límite de $1.000 por compra.

Máximo mensual de $15.000.

No acumulable.

Toledo

20% de reintegro , uno de los más altos del mercado.

, uno de los más altos del mercado. Sin tope.

Restricciones en carnes y electrodomésticos.

Comercios de cercanía

Miles de pequeños y medianos negocios también forman parte de la red:

10% de descuento .

. Tope de $1.000 por transacción.

No acumulable con otras ofertas.

Bancos suman beneficios adicionales para jubilados

Además del esquema impulsado por ANSES, distintas entidades bancarias decidieron fortalecer las promociones para captar clientes previsionales y ampliar el ahorro.

Banco Nación

La principal entidad pública del país ofrece:

5% extra de reintegro .

. Pago mediante tarjetas del banco o la aplicación BNA+ con MODO.

Tope de $5.000 por semana.

Hasta $20.000 mensuales por beneficiario.

Los descuentos aplican en supermercados como Carrefour, Coto, Jumbo, Disco, Vea, Día y ChangoMás.

Banco Galicia

Esta entidad privada propone:

Hasta 25% de ahorro .

. Posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés .

. Tope mensual: $20.000 en supermercados. $12.000 en farmacias y ópticas.



Banco Supervielle

Uno de los bancos con fuerte presencia en el segmento previsional mantiene promociones agresivas:

20% de descuento los martes .

. Beneficios en Jumbo, Disco, Vea y ChangoMás.

Tope de: $25.000 con débito físico. $15.000 con QR.

Además: 50% en farmacias. 10% en combustibles.



Banco Provincia

La banca bonaerense también suma ventajas:

5% de descuento en supermercados adheridos .

. Compatible con otras promociones.

Tope de $5.000 por semana.

Cómo acceder a los reintegros sin trámites

Uno de los aspectos más valorados por jubilados y pensionados es la simplicidad del sistema.

Para obtener los descuentos:

Solo deben pagar con la tarjeta de débito donde perciben sus haberes.

donde perciben sus haberes. No se necesita inscripción previa.

No hay que presentar cupones.

No se realizan gestiones administrativas adicionales.

El reintegro se aplica de forma automática, simplificando el acceso para millones de personas mayores.