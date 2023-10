Por qué la mejora continua es "la única verdad" en IT

El mundo digital nos invita a una constante adaptación e implementación de novedades que permanentemente se generan y están disponibles.

Es por ello, si pensamos en invertir en el recurso tecnología, debemos analizar la inversión inicial, pero considerar fuertemente la evolución sistemática de la solución adquirida.

Este proceso de mejorar permanentemente se apoya en:

1) Las cosas siempre se pueden hacer mejor: claramente que iterando un proceso y las acciones que generamos para cada sector podemos analizar mejoras en la eficiencia y eficacia.

2) Las empresas van cambiando su negocio: es común visualizar cambios en la forma de venta o relacionamiento con los clientes, consecuentemente trae modificaciones que deben ser abordadas por lo digital

3) Las tecnologías crean nuevas funcionalidades: es casi permanente la evolución de nuevas funcionalidades en las herramientas estándar y por eso la importancia de estar atentos para implementar lo que la empresa necesite y se beneficie.

Para que la mejora continua se lleva a cabo se necesita:

1) Un proveedor/aliado que promueva la mejora continua y apoye este proceso.

2) Un motor interno en la pyme con foco y dedicación para impulsar los cambios y las modificaciones. Consideramos fundamentalmente un rol funcional de entendimiento de procesos y del negocio.

3) La decisión política y estratégica de la dirección para trabajar bajo este paragua de la mejora continua.

4) Invertir un presupuesto anual acorde con los cambios esperados

Beneficios de la mejora continua:

1) Utilización óptima de las aplicaciones con impacto en el negocio

2) Motivación de los empleados

3) Información de gestión para la toma de decisiones más precisas

4) Mejora en los resultados económicos y financieros

Las empresas pymes en muchos casos no mejoran porque sus dueños no tienen incorporado este concepto, por ende, consideran un gasto lo que realmente es una inversión.

Mantener una implementación digital es todo un desafío, pero mucho más es hacer crecer cualquier aplicativo en forma permanente.

Las empresas que no tienen la dinámica instaurada, visualizamos que la implementación de un soft queda rápidamente en desuso, perdiendo la inversión inicial realizada.

Entonces podemos observar que la mejora continua nace en la estrategia de la organización y con decisión de los dueños para impulsar cambios permanentes.

Si no está presente, es porque los N° 1 no están comprendiendo los beneficios o bien los perjuicios de no comulgar con este criterio.

Una buena forma de implementar este proceso es vía un autodiagnóstico periódico que permita medir como estamos en los temas sensibles de la empresa.

Debemos derribar el formato de inversión por única vez, si no que en tecnología tenemos que acostumbrarnos a una inversión en el tiempo, con distintas fases y etapas, pero continuo.

Siempre que pidamos un presupuesto, debemos solicitar el agregado de apoyo permanente para el cambio.

La nota pasada hablamos del gobierno de las tecnologías, y dicho gobernador es quien toma como propia la mejora continua.

Sin este rol será difícil sostener una evolución permanente y beneficiosa para la organización. No es posible tercerizar la gestión de la mejora continua, es una palanca interna de cada organización.

Derribemos conceptos viejos y caminemos al futuro, el gasto en tecnología por única vez, es una inversión permanente, que mejora la empresa día a día, adaptándonos a los cambios del mercado y también el máximo aprovechamiento del recurso tecnología provisto por el mundo.