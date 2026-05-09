Jésica Cirio compartió una dulce foto de su embarazo y enterneció a todos

Jésica Cirio embarazo

Qué dijo Jésica Cirio sobre el papá de su futuro hijo

Luego de que la noticia comenzara a circular con fuerza en los medios, Jésica Cirio decidió romper el silencio y hablar públicamente sobre el embarazo que atraviesa junto a Nicolás Trombino. La modelo salió al aire en Desayuno Americano (América TV) y se mostró emocionada, relajada y feliz por este nuevo presente personal que vive.

Durante la entrevista, confirmó cuántos meses de embarazo tiene y reveló además el sexo del bebé. “Estoy muy feliz. Me tomó todo por sorpresa ayer lo de Ángel. Me habló el día anterior y se enteró apenas salí de la clínica. Nadie sabía nada, ni mi nena, y esperé para contárselo a Chloé”, expresó.

Más adelante, contó cómo reaccionó su hija al enterarse de la noticia y dejó ver la emoción que atraviesa toda la familia con la llegada del nuevo integrante: “Es un nene. Le conté a Chloé y se puso re contenta. No le había contado a nadie. Estoy de tres meses y una semana, es un nene y aún no sabemos qué nombre le pondremos”.

La conductora también habló de su relación con el empresario y explicó cómo fue creciendo el vínculo entre ellos. "Hace menos de un año, no convivimos. Se dio y tampoco lo teníamos planeado para ya. Veremos con el tiempo ahora. No tuve tiempo de procesar nada, es todo muy reciente. Nos conocimos por amigos en común y se fue dando, una reunión, una comida, y se dio así. Tiene supermercado mayorista hace 15 años", indicó la modelo.

"Vivimos a distancias bastantes grandes y ya se acomodorá en algunas charlas que nos queda por delante", dijo sobre la posibilidad de dar un paso más en la relación tras la confirmación del embarazo.

Además, reflexionó sobre el momento de vida que atraviesa y cómo la experiencia la transformó personalmente: "Todo este nuevo camino es por algo y creo que paso a paso más allá de todo lo que me pasó en mi vida, aprendí muchas cosas y me quedan por aprender todos los días".

Por último, también se refirió a su decisión de mantener un perfil mucho más bajo desde su escandalosa separación de Martín Insaurralde y explicó cómo impactó emocionalmente aquel período en su vida. "Creo que está mejor así mi vida, pasé por momentos muy malos emocionalmente", cerró.