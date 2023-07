Pymes: cómo armar y retener un equipo con millennials y centennials

Los millennials somos esa extraña raza de personas con altas pretensiones, conocedores de nuestros derechos y habitantes del mundo. Sea porque hayamos viajado o porque tenemos acceso a internet casi desde la cuna, ya sabemos que los límites no son los que marca un mapa o el alcance de su medio de transporte de confianza. Especialmente en Argentina somos esa generación que nació en un estado de derecho y garantías, por lo que no pensamos en un contexto que no sea el presente.