Qué son las plataformas low-code y en qué pueden ayudar a una pyme

Una primera respuesta podría ser ¿por qué no?

Las plataformas de bajo código (Low-Code Platforms o Low-Code Application Platforms) se caracterizan por crear aplicaciones web o mobile en menos tiempo, con menos recursos técnicos, y sin el riesgo que conlleva el desarrollar en lenguajes tradicionales.

Y no sólo eso, también ejecutan en ambientes 24/7 las aplicaciones creadas.

Entonces, y nuevamente, ¿Por qué no?

Escribimos esta nota en conjunto con Leonardo Bellizzi, experto en tecnologías Low Code Optaris para su producto Deyel.

Creamos nuevas aplicaciones, sean portales webs o aplicaciones móviles, con el objetivo de ser diferentes, es utilizar el recurso tecnología para lograr una propuesta de valor distinta y así tener mayor penetración en el mercado.

Pero, el desarrollo a medida es riesgoso y, en general, las pymes no están acostumbradas a llevar adelante proyectos de IT, que de por sí son riesgosos, con lo cual debiésemos evitarlo y tratar de usar productos enlatados siempre y cuando a) satisfagan la necesidad de manera correcta y b) cuando es mejor adaptar la empresa al software que tener algo adaptado a la empresa.

No obstante, sabemos que todo software que genere valor real, que sea un diferenciador, que haga más competitiva a la empresa, o incluso la haga única, no se logra con un enlatado, se logra con soluciones hechas a medida que potencian sus procesos y la capacidad de los colaboradores, por eso no es fácil evitarlo, sólo es fácil caer en el error de que lo podemos evitar.

Datos de Interés: “De los 500 millones de aplicaciones que se esperan crear en los próximos 5 años, 450 millones serán diseñadas en plataformas low-code/no-code… Si, eso implica un 90% ”.

Para toda empresa, pero en particular para una pyme, también debiese ser importante pensar en la ejecución de las aplicaciones desarrolladas, la cual debe contar con una infraestructura 24/7, es decir, debe brindar a sus aplicaciones una ejecución en alta disponibilidad, auto escalable, segura y siempre actualizada.

Aquí las plataformas de bajo código vuelven a lucirse porque proveen estos ambientes de alta disponibilidad, sea cual sea la aplicación que se quiera ejecutar, a bajo costo y con cero dificultad técnica.

Para proveer este tipo de ambiente de alta disponibilidad, las plataformas low-code hacen uso intensivo y muy acoplado de los servicios nativos de las nubes más importantes del mundo, como los son AWS, Azure de Microsoft y Google Cloud, de esta forma proveen, ejecución en múltiples regiones, aumento o disminución automático de la capacidad de procesamiento, balanceo de carga, espejado de bases de datos, firewalls, anti-malware, etc. etc. En fin, proveen un ambiente de ejecución world-class autoatendido y a bajo costo.

Tip: Construir Aplicaciones debiese ser un placer y no un mal necesario.

Un factor clave para el éxito de proyectos de tecnología en pymes es la mitigación de la complejidad técnica.

Esta complejidad es muchas veces la responsable de generar costos más altos, retrasos y problemas de calidad.

Las plataformas de bajo código abstraen gran parte de esta complejidad, permitiendo a las pymes centrarse en la lógica empresarial y la funcionalidad de las aplicaciones, en lugar de frenarse por detalles de programación complejos.

Asimismo, proporcionan un marco estandarizado, funciones de seguridad y actualizaciones automáticas, garantizando una base sólida y segura para la ejecución de las aplicaciones.

Tenemos tres pilares claves en el desarrollo de aplicaciones sobre plataformas de low-code: Eficiencia, Agilidad y Escala.

Eficiencia: Gracias a su enfoque visual e intuitivo, se pueden crear aplicaciones de manera más rápida y sencilla, reduciendo considerablemente el tiempo de desarrollo.

Gracias a su enfoque visual e intuitivo, se pueden crear aplicaciones de manera más rápida y sencilla, reduciendo considerablemente el tiempo de desarrollo. Agilidad: Los equipos pueden visualizar y probar sus aplicaciones en tiempo real, lo que facilita la colaboración y el feedback inmediato.

Los equipos pueden visualizar y probar sus aplicaciones en tiempo real, lo que facilita la colaboración y el feedback inmediato. Escala: Las plataformas low-code están diseñadas para permitir un crecimiento fácil y rápido. Basado en la posibilidad de reutilizar componentes y módulos, las aplicaciones pueden expandirse y evolucionar sin problemas.

Otro dato de interés: 75% de los Negocios de distintas industrias utilizarán low-code para 2024.

Componentes típicos de una plataforma low-code

Modelador de Aplicaciones: es el componente que gestiona visualmente toda la aplicación que estamos creando o que ya estamos ejecutando. Permite crear cualquier la Aplicación Web/Mobile que, sea para mejorar la experiencia de tu cliente, para afianzar las relaciones con tus socios comerciales o para hacer más lindo y eficiente el día de tus empleados

Modelador de Páginas: bajo el concepto de “Model Once, Run Everywhere” permite crear de una sola vez la aplicación Web y Mobile, sin requerir que se desarrolle por separado. Este concepto ahorra centenas de horas de desarrollo y complejidad técnica. La aplicación móvil puede luego ser distribuida vía App Store, vía Play Store o mismo utilizando un código QR. Es importante que soporte los sistemas operativos Android e IOS para cubrir mayor espectro de potenciales usuarios.

Modelador de Entidades: este componente visual y basado en “arrastrar y soltar” se utiliza para crear y personalizar objetos de negocio (como puede ser un cliente, un proveedor,una factura, una oportunidad de venta, etc. etc.) de forma visual y sin codificación. Este componente nos hace olvidar de dónde se guardan los datos, como los recupero, o cómo se validan, dado que lo hace por nosotros.

Modela el comportamiento de tus entidades definiendo desde las reglas más sencillas (sin código) hasta las más avanzadas aplicadas a cálculos complejos o integraciones sofisticadas.

Modelador de Procesos: gestiona el flujo de Información de manera gráfica, diseña tus procesos libremente, simplemente dibujándolos e intégralos al resto del negocio con este modelador. La automatización de procesos es clave en la eficiencia de la empresa, permitiendo la perfecta ejecución de las tareas tanto automáticas como manuales, siendo una herramienta imprescindible para todo colaborador.

Programa tareas automáticas, configura alertas y notificaciones, y escoge la interfaz de usuario que utilizarán quienes participen de estos procesos.

Adaptadores: la aplicación Web o Mobile que sueñas seguramente deba interactuar en un ecosistema integrado, no en el vacío. No te preocupes por la integración de tus sistemas existentes, las plataformas cuentan con distintos adaptadores estándar que permiten la comunicación con las aplicaciones más conocidas del mercado.

Tableros de Gestión: son la clave para aumentar la productividad y eficiencia en toda organización, logrando una representación con alto impacto visual y facilitando la toma de decisiones. Presenta información fácil de leer, en tiempo real y sin necesidad de herramientas externas.

Inteligencia Artificial: varias de las plataformas low-code ya integran inteligencia artificial en muchas de sus tareas, sea para descubrir cómo usar la plataforma, para crear nuevas entidades, para traducción en aplicaciones multilenguaje, como para analizar los textos e imágenes que la aplicación contenga. La sinergia entre inteligencia artificial y las plataformas low-code es enorme, y estamos sólo en el principio.

Por último, pero no menos importante, es el ambiente de ejecución, como vimos anteriormente, no sólo se trata de desarrollar aplicaciones más rápido o con menos riesgos, sino que además se debe ejecutar la aplicación en un entorno seguro, escalable y rentable.

(*) El autor es CEO de Infogestión.