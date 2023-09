Reino Unido analiza la vuelta a la Unión Europea: ¿Se viene el "Exit" del "Brexit"?

Pero tres años y 8 meses más tarde muchas cosas cambiaron. Por ejemplo, Boris Johnson ya no es el primer ministro. La reina Isabel murió y lo sucedió su hijo, el ahora rey Carlos III. Aunque lo más importante está como siempre, en el ánimo de los ingleses, los escoceses, galeses e irlandeses del norte. A tantos años del "brexit" los anuncios del bienestar prometido por Boris Johnson no llegan. Y muchos ya se preguntan si no será mejor desandar el camino.